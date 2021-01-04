Лучший подарок для матери на Рождество: дети воссоздали фото 23-летней давности

Они повторили забавный снимок, сделанный на кухне

Пользователь платформы Reddit с ником Deeplight сделал "самый лучший подарок для мамы на Рождество". Парень вместе со своими сестрами воссоздал забавный снимок, сделанный на кухне 23 года назад. А помогла ему в этом случайность.

По словам Deeplight, он ходил по торговому центру в поисках презентов для родственников на праздники и неожиданно увидел милый фартук с коровьим принтом, который надевала его мама, когда он был маленьким.

"Я увидел фартук, когда ходил по магазинам, и решил к Рождеству воссоздать любимую мамину фотографию с нами. Разница между снимками – 23 года", – пишет пользователь Reddit.

Фото: Reddit | Deeplight

Парень купил фартук, позвонил своим младшим сестрам, и уже через несколько дней кадр был готов. Мама была в восторге. Причем настолько, что даже рассказала секрет этой фотографии, о котором никто не знал.

"Забавная история. На самом деле маме пришлось притвориться, что она злится на мою младшую сестру, чтобы заставить ее плакать на оригинальном фото. Тогда она была очень счастливым ребенком", – смеется он.

В комментариях под фотографиями юзеры буквально завалили семейку комплиментами.

Напомним, мать четыре года тайно делала фото любящего отца с дочкой.

Смотрите видео: как выбрать хороший подарок

Кроме этого, мы писали, как отец неудачно сфотографировал дочь и сделал из нее интернет-звезду.

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