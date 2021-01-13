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Лакомство для коз и удобрение для деревьев: куда девать новогодние елки

Сегодня, 17:58

Ненужные деревья в Киеве принимают бесплатно в 15 пунктах

Куда девать новогоднюю елку? Выбрасывать на помойку безответственно и расточительно. Поэтому "Сегодня" решили собрать все варианты утилизации.

Сюжет Татьяны Лазарчук, Михаила Головненко и Александра Павленко
Видео: Сегодня

Куда деть новогоднюю елку: пункты переработки в Киеве

Ненужные уже новогодние деревья в Киеве принимают бесплатно в 15 пунктах, в каждом районе.

По словам руководителя отделения КП "Содержание зеленых насаждений" Шевченковского района города Киев Вадима Мельника, переработанные елки используются для подсыпки приствольных частей деревьев вечнозеленых. Это помогает предотвратить выветривание прикорневой системы и тем самым удержать влагу.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

А еще измельченные щепки идут как удобрение. В этом году елок на переработку приносят в разы меньше, чем обычно. Ранее только один такой пункт собирал в эти дни более тысячи новогодних деревьев.

Коммунальщики предполагают, что больше людей перешли на искусственные елки.

Новогодние елки как лакомство для коз: чем это полезно

У владелицы животных Иванны Коломиец 16 коз, 5 овец и ослица Дуня. Животные одергивают сосну наперегонки и через час, говорит хозяйка, съедают все ветки. Поэтому ежегодно собирают это лакомство по соседям и друзьям.

Иванна говорит, что очень полезно козам употреблять елку, ведь там есть витамин Е, каротин.

Елка – хороший антибиотик, для профилактики заболеваний легких у животных.

Отдайте новогоднюю елку специальным перевозчикам

На время новогодних праздников некоторые компании перевозчики даже предлагают довезти елку в пункт приема, если у владельца нет авто.

Фото: facebook.com/zheman.dn
Фото: facebook.com/zheman.dn

По словам представителя компании перевозчика Ростислава Рудзинского, неважно какой высоты ваша елка, не важно, на каком этаже вы живете, они приедут и заберут вашу елку на переработку.

Единый тариф за это – 230 гривен. Пункты приема будут работать до 1 февраля. Большего наплыва желающих сдать свои новогодние деревья ожидают уже со следующей недели – после Крещения.

Тем временем на Софийской площади начали демонтаж новогодней елки? Мы проверили слухи.

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Источник: Сегодня
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