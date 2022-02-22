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Курьезные фото собаки-улыбаки Чупакабры, которая выглядит так, как и называется

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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22 февраля, 07:00
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У этого собакевича генетическое заболевание, но хозяева просят не жалеть пса, а порадоваться его счастливой жизни
Страшный пес с самым добрым в мире сердцем
Страшный пес с самым добрым в мире сердцем / Фото: instagram.com/cheers.for.chupey/

Продолжаем делиться с вами нашими позитивными утренними подборками, которые наверняка поднимают вам настроение не хуже ароматного кофе. Вчера мы рассказывали о модели с самой большой попой в мире, а сегодня покажем невероятного пса по кличке Чупакабра.

У щенка Чупея было тяжелое начало жизни, он родился в помете, который был отправлен в центр спасения, и у него были проблемы с печенью. Но невзгоды не помешали ему улыбаться по жизни.

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Страшный пес с самым добрым в мире сердцем
Страшный пес с самым добрым в мире сердцем / Фото: instagram.com/cheers.for.chupey/

Почти двухлетнюю собаку спасла 28-летняя Кейли Карлайл в младенчестве в октябре 2018 года. Девушка спасает собак около пяти лет. Она рассказала:

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Женщина, которая ранее приносила мне помет щенков, однажды пришла ко мне с тремя щенками — два были здоровы, а один действительно отличался и выглядел немного похож на волка.

Этой волкоподобной собакой был Чупей, которого назвали в честь существа из мексиканского фольклора Чупакабры, поскольку Кейли считает, что он очень похож на койота или волка и улыбается, как гиена.

Страшный пес с самым добрым в мире сердцем
Страшный пес с самым добрым в мире сердцем / Фото: instagram.com/cheers.for.chupey/

Мне пришлось заключить сделку с дамой, согласившись, что она стерилизует маму помета, а я, в свою очередь, возьму щенка, который отличается от других, которым был Чупей. Сначала мы не могли понять, что с ним не так, его внешний вид отличался от большинства собак, потому что он безволосый, его уши вывернуты наизнанку, у него маленькие глаза-бусинки и, конечно же, его зубы всегда на виду, что придает ему улыбку. Оказалось, у него были серьезные проблемы с печенью, из-за которых он все время был очень истощен и спал около 23 часов в день.

Рентгенолог из Джорджии посадил Чупея на специальное питание, чтобы помочь его проблемам с печенью, и теперь он борется с болезнью. Из-за отсутствия меха ему приходится наносить солнцезащитный крем, когда жарко, и у него есть множество милых нарядов, чтобы щеголять, когда холодно, чтобы согреться.

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Страшный пес с самым добрым в мире сердцем
Страшный пес с самым добрым в мире сердцем / Фото: instagram.com/cheers.for.chupey/

Специальный тест ДНК собаки показал, что он — помесь питбуля и ротвейлера. Кейли не позволила проблемам со здоровьем Чупея стать для него недостатком, а его счастливое отношение и завидный дух принесли ему тысячи подписчиков в Instagram.

Мне больше всего нравится в Чупее его отношение — он всегда хочет быть частью того, что вы делаете, и танцует шимми, когда взволнован.

— добавляет Кейли.

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Уверены, вам понравятся курьезные фото и видео лысого попугая Блонди.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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