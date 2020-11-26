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Кто умер: Марадона или Мадонна? Сбитые с толку люди случайно "похоронили" не ту звезду (фото)

Сегодня, 15:27

Сотни американцев не разобрались в ситуации и оплакивают певицу

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет – эта новость потрясла не только мир спорта, но и мировой шоу-бизнес. Как выяснилось, сотни людей не разобрались в ситуации и решили, что из жизни ушла американская поп-дива Мадонна. Всему виной очень созвучные имена звезд.

Мадонна вошла в тренды американского Twitter, поскольку люди начали массово публиковать посты с соболезнованиями и надписью "RIP Мадонне", а также искать в Google новости о ее смерти и похоронах.

"Конечно, "Мадонна" в трендах в США из-за миллениалов, которые не знают, кто такой Марадона и как произносится его имя", – пишет на своей странице в Twitter корреспондентка издания Telegraph.

Вот несколько сообщений, в которых фанаты прощаются с 62-летней певицей вместо именитого аргентинца.

Фото: twitter

Также юзеры уже начали подшучивать над этой абсурдной ситуацией.

Мадонна сегодня проверяет свой Twitter.

Прощай, Мадонна. Не знал, что ты играла в футбол.

Марадона, а не Мадонна!

Покойся с миром. Очень неожиданно (на фото – американская певица Леди Гага).

Как Мадонна могла бы отреагировать на свою "смерть".

И вдруг узнаешь о своей смерти.

Напомним, что в начале ноября Марадона попал в больницу из-за сильного стресса. В течение нескольких дней он не ел, не пил, ни с кем не разговаривал, много спал, а прописанные ему антидепрессанты не давали желаемого эффекта. Позже он перенес операцию на головном мозге из-за возможного кровоизлияния и спустя пару дней был выписан из больницы.

30 октября легендарный футболист отметил 60-летний юбилей. За свою карьеру Марадона успел поиграть за такие клубы как "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья". Он становился чемпионом Аргентины и Италии, а в 1986 году вместе со сборной Аргентины побеждал на чемпионате мира, где забил свой самый знаменитый гол – рукой в ворота Англии. Позже этот мяч окрестили "Рукой Бога".

Смотрите видео: Марадоне сделали операцию на сердце

Видео: Сегодня

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Источники: Сегодня , data.junkee.com
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