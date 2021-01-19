Крещение Гоcподне-2021: прикольные поздравления в прозе и открытки

Сегодня.Lifestyle подготовили самые красивые поздравления с праздником 19 января

19 января православные христиане отмечают один из самых важных праздников в году – Крещение Господне 2021. Обязательно поздравьте с этим праздником всех родных и близких людей, пожелайте им здоровья, счастья, любви, взаимопонимания и мира.

Поздравляем с праздником Крещения Фото: honchar.org.ua

Сегодня.Lifestyle собрали самые лучшие поздравления с Крещением-2021 в прозе, а также коротких SMS-сообщениях. Выбирайте оригинальные, красивые, прикольные картинки и открытки с праздником 19 января.

Короткие поздравления с Крещением-2021

В этот важный для христиан день, хочу поздравить вас с Крещением и пожелать мира вашему дому, спокойствия вашим душам. Живите по законам Божьим, в согласии с Богом. Счастья, радостей и бережного отношения друг к другу!

Поздравления с Крещением Фото: Bipbap

Простые поздравления с Крещением-2021

В светлый праздник Крещения Господнего пожелать хочу очищения души и сердца от дурных помыслов и злых умыслов, мира над головой и блага в доме, доброго счастья и светлой любви, почитания и уважения, неугасаемой надежды и удачи.

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Желаю собраться с духом, нырнуть в прорубь; выйти из воды чистым, обновленным, просветлённым и благостным. Здоровья такого же крепкого, как крещенский мороз. Пусть душа радуется, а на сердце будет спокойно и легко. С Крещением Господним!

Лучшие поздравления с Крещением-2021

Поздравляю с праздником – Крещение Господне! Ничего что холода, душа христианская окунется в проруби и очистится, обновится и омоется. Желаю всем чистых помыслов и сердец, духовности и крепкой веры. Будьте здоровы, живите в достатке и радости. С праздником!

Поздравления с Крещением Фото: Bipbap

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С Крещением Господним! Пусть звезды светят для тебя, пусть ангелы хранят покой, пусть жизнь будет позитивной, пусть здоровье возрастает день ото дня. Желаю тебе райских благ, душевного равновесия, крепких семейных уз и вечной радости, несметных сокровищ и замечательных друзей.

Поздравления с Крещением Фото: honchar.org.ua

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Этот день не простой, но судьбоносный. И вроде обычный, но светлый и праздничный. Пусть морозы отступят, а весна даст о себе знать тонким ароматом, едва уловимым. Но таким радостным, ведь сегодня Господь был крещен, а вера его полилась на нас потоком, лавиной, светом радости и душевного спокойствия. С Крещением, пусть Бог будет у вас в душе и сердце.

Поздравления с Крещением Фото: Bipbap

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С Крещением Господним! Пусть на Вас снизойдет благодать небесная. И как Иоанн Креститель был с Христом, и провел его через таинство Крещения. Так пусть рядом с Вами всегда будет Господь наш, как в час радости, так и в час печали, а ваши помыслы с ним. Крепкого здоровья. С душой к Господу. С праздником.

Поздравления с Крещением-2021 своими словами

В день Крещения Господнего пожелать от чистого сердца хочу великой надежды души и чистых помыслов сердца, крепкой веры в жизни и светлого счастья, доброй судьбы и искренних молитв, небесной помощи и чистой любви к близким.

Поздравления с Крещением Фото: Bipbap

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В день Крещения Господнего пусть святой и чистой станет любая вода, пусть она смоет все грехи и печали, освободит от тяжких бед и хворей. Желаю неимоверного прилива сил, благодатной жизни и неугасаемой веры.

Поздравления с Крещением Фото: Bipbap

Красивые поздравления с Крещением-2021

Крещение Господне – один из самых древних христианских праздников, в этот день очищается душа от суеты и печали, наполняется высшим смыслом, светом, добротой, любовью, пусть крещенские морозы не остудят её. Пусть вам откроется лучшее в людях, пусть воцарится мир, красота, счастье в семье и делах, пусть счастливая звезда освещает вам дорогу!

Поздравления с Крещением Фото: Bipbap

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