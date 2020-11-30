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Кота с недовольной мордой отдали в приют. Он нашел себе новую семью и стал звездой (фото)

Сегодня, 09:59

У питомца появился свой Instagram – там сейчас больше 300 тысяч подписчиков

Кот Альберт с недовольной и сердитой мордочкой стал новой звездой Сети. Любопытно, что изначально пушистик должен был стать выставочным котом, но не сложилось. Вероятнее всего, из-за его особенности. Бывшие владельцы решили отдать его в приют.

Прошло не так много времени, и Альберт нашел себе новых владельцев – семейство Майкла и Сьюзаны Синглтон. Они забрали кота к себе и назвали его в честь Эйнштейна.

Albert (@pompous.albert)

Albert (@pompous.albert)

Albert (@pompous.albert)

Как выяснилось, такое выражение морды у Альберта из-за Resting Bitch Face – "синдрома стервозного лица", состояния, при котором спокойное, бесстрастное лицо выглядит раздраженным.

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У питомца даже появился свой Instagram-аккаунт – сейчас у него больше 300 тысяч подписчиков. Альберт наконец-то полностью счастлив. Как оказалось, он умеет быть ласковым и игривым.

Albert (@pompous.albert)

Напомним, ранее трендовым в Сети стало видео с котом, который случайно поджег свой хвост и спокойно смотрел на огонь.

Смотрите видео: как живут коты-богачи

Кроме этого, мы писали о коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.

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Источник: Сегодня
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