Кондитера арестовали за продажу кексов в виде мужских гениталий (фото)
После допроса она была освобождена под залог в размере 5000 египетских фунтов
Службы безопасности Египта арестовали кондитера за изготовление кексов с украшениями в виде пениса для частной вечеринки в одном из спортивных клубов Каира. Об этом сообщает издание The Guardian.
В прокуратуре кондитер рассказала следователям, что члены клуба "пришли в ее магазин, показали ей фотографии гениталий и просили сделать похожие торты". После допроса она была освобождена под залог в размере 5000 египетских фунтов (около девяти тысяч гривен).
Египетский Дом фетв, признанный ООН одной из наиболее авторитетных религиозных организаций в мире, напомнил, что такая выпечка запрещена исламом.
"Размещение изображений обнаженного тела, а также изготовление пирожных и других товаров, изображающих сексуальные отношения, запрещено шариатом и уголовно наказуемо. Это нарушение ценностей", – написано на официальной странице египетского Дома фетв в Facebook.
Отреагировал на инцидент и министра по делам молодежи и спорта Египта Ашрафа Собх.
"Министерство сформирует комитет для расследования инцидента и наказания виновников", – заявил он.
Напомним, ранее участник шоу рассмешил ведущего, показав ему свои гениталии.
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