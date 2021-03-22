Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кондитер призывает вакцинироваться против коронавируса с помощью шоколадных кроликов

Сегодня, 14:33

Католики в этом году отметят Пасху 4 апреля

Шоколадных зайцев со шприцами для прививок изготавливают в Венгрии. Таким образом местный кондитер напоминает покупателям о важности иммунизации против коронавируса. Зачем ему это надо – далее в материале. Тем временем в Украине начинается второй этап вакцинации.

Видео: Сегодня

Шоколадные зайцы со шприцами для прививок посвящены празднику Пасхи. Католики в этом году отметят его 4 апреля.

Предприниматель из Венгрии говорит, что ждет, когда пандемия завершится, ведь его лавка сладостей на грани банкротства. В случае же массовой вакцинации жизнь вернется в прежнее русло, не останется карантинов и других ограничений.

Читайте также:
В Украине ускорят вакцинацию: что придумал Минздрав

"После такого количества негативных новостей очень важно донести до покупателей позитив. Если это поможет мотивировать людей делать прививки, то моя работа не напрасна", – рассказал кондитер Ласло Римочи.

Тем временем мы выяснили, что делать, если хлеб засох. Есть 5 способов вернуть ему свежесть.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Вакцина AstraZeneca не связана с образованием тромбов - исследование В Украине ускорят вакцинацию: что придумал Минздрав В Украине начинается второй этап вакцинации: кому будут делать прививку Вакцинация притормозила: сколько украинцев уже получили прививку от COVID-19
шоколад вакцинация кролики
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 11:25Events

40 святых 2021: самая сильная молитва

Сегодня, 06:10Фаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

Сегодня, 05:23Психо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

Вчера, 12:46Events

40 святых-2021: дата, приметы, история и значение праздника

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 21-27 марта: все знаки зодиака

Вчера, 05:25Психо

Гороскоп на сегодня 21 марта: Овнам нужно заняться творчеством, а Тельцов ждет напряженный день

Вчера, 00:00Звездно

Данилко приставал к Циклопу, а Носорог украл Полякову: как прошел девятый выпуск "Маски"

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" рассекретили Буряка

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая звезда скрывалась в этом костюме

20 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 20 марта: Водолеи заработают много денег, а Рыбам нужно побыть наедине

19 мартаВкусно

Как сварить вкусную рассыпчатую перловку

19 мартаФаново

Весеннее равноденствие в 2021 году: интересные приметы дня

19 мартаПсихо

Как научиться быть счастливым каждый день: 7 простых шагов

19 мартаВкусно

С чем нужно есть творог – 4 полезных сочетания

19 мартаЗвездно

5 фильмов о счастье, которые повысят ваш уровень серотонина

19 мартаEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2021 году

Новости партнеров

Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять