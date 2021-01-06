Колядки для детей: самые популярные и короткие тексты на украинском и русском языках

Мы собрали для вас лучшие рождественские колядки

Вечером 6 января, а также на Рождество нужно колядовать! Навестить всех родственников, друзей, знакомых, соседей, чтобы спеть в их доме традиционные колядки – обрядовые песни, прославляющие рождение Спасителя. Лучше всего возложить эту миссию на детей!

Короткие колядки на украинском языке

Коляду для вас співаю,

Дай вам боже урожаю,

Щедрих нив, садів квітучих,

Зірку в небі на Святвечір

Для дорослих і малечі.

Коляда моя лунає,

Увесь світ з Різдвом вітає.

***

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові.

Фото: Osvitanova

***

Колядин-колядин!

Я у батька один!

Коротенький кожушок,

Дайте грошей мiшок!

якщо грошей мало –

то давайте сало,

якщо сала нема –

то давайте пирога!

***

Я – маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочці граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте, коляду готуйте

Яблучка, горішки дітям для потішки.

***

У Вифлеємі – в стайні на сіні – Христос родився всім на спасіння!

Люди, радійте, Христа вітайте, Божому Сину славу віддайте!

Слава на небі Богу святому, на землі спокій роду людському!

Популярные колодки на русском языке

Колядую, колядую

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку:

– Вкусности давай-ка!

И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,

Пастилу и мармелад –

Всем гостинцам буду рад.

Всех я стану угощать

И хозяйку восхвалять!

Фото: Osvitanova

Прикольные колодки для детей

Колядуем, колядуем,

Песни с танцем чередуем!

И вприсядку, и кругом.

Угощайте пирогом!

Ну-ка, добрая хозяйка,

Нам конфет скорей давай-ка!

Счастье, радость в дом несем

И добра от вас мы ждем.

Будет день и пища будет,

Коляда вас не забудет!

***

Коляда, коляда

Отворяйте ворота,

Доставайте сундучки,

Подавайте пятачки.

Хоть рубь,

Хоть пятак,

Не уйдём из дома так!

Дайте нам конфетку,

А можно и монетку

Не жалейте ничего

Накануне рождество!

Фото: Osvitanova

***

Коляда, коляда

Коляда, коляда,

На другой день Рождества!

Кто подаст пирога,

Тому двор живота.

Кто не даст пирога,

Тому сивая кобыла

Да оборвана могила!

***

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться