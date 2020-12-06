Клыки, тату на лице и мускулы: как выглядят фрики-бодибилдеры

Они удивляют не спортивными достижениями, а своей внешностью

Один похож на вампира, а другая – может вогнать в комплексы по поводу своего тела многих мужчин. В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" собрали самых неординарных бодибилдеров.

Их легко можно назвать фриками из-за манипуляций со внешностью, но это определенно выделяет наших героев из толпы.

Александр Шпак

Он с легкостью мог бы получить главную роль в какой-то вампирской саге. Зато стал популярным блогером в Instagram с более чем двумя миллионами подписчиков. Там Александр Шпак прославился благодаря своей неординарной внешности. Тело мужчины на 70% покрыто татуировками, включая веки и брови. Его лицо полностью изменено пластикой. Кроме того, Александр вставлял ягодичные и грудные импланты, но со временем их удалил. Он также нарастил клыки.

Отметим, что Александр женат и ранее тоже состоял в браках. Его избранница Ирина стала его шестой по счету супругой.

Фото: instagram.com/sashashpakofficial

Наталья Кузнецова

Отжать 170 килограммов от груди для этой женщины – не проблема. Наталья Кузнецова, или как ее называют "Амазонка" – одна из самых известных бодибилдерш. Свои первые мышцы она накачала в 14 лет, и с тех пор не смогла остановиться. 47 сантиметров – объем ее руки, а 72 – бедра. Причем талия у женщины всего на несколько сантиметров больше.

Несмотря на свой необычный внешний вид, Наталья пользуется большой популярностью у противоположного пола.

Фото: instagram.com/nataliya.amazonka

Кирилл Терешин

Кирилл прославился несколько лет назад благодаря своим рукам. Причем превратил это в настоящее шоу! Кирилл Терешин – обычный парень из глубинки, который всегда мечтал о накачанном атлетическом теле. Впрочем, несмотря на все тренировки и усилия, его мечта так и не становилась реальностью. Тогда юноша решил прибегнуть к другим методам – ​​синтоловым инъекциям! Благодаря им мышцы якобы должны увеличиваться в объеме. И действительно, со временем руки Кирилла стали больше.

Фото: instagram.com/ruki_bazuki_official

Несколько лет назад у Кирилла началось воспаление мышц. Врачи, пытаясь помочь, откачали синтоловую жидкость. Но она настолько сильно окутала мышцы, что уже стала неотъемлемой их частью. Специалисты дают неутешительные прогнозы – есть большая вероятность того, что впоследствии руки Терешина могут ампутировать из-за воспаления и гангрены!

Павел Петель

Павла Петеля, к сожалению, уже нет в живых. В апреле 2020 года он погиб в ДТП. Павел прославился благодаря необычной внешности. В повседневной жизни он выглядел вполне обычно, а вот на светских мероприятиях и на ТВ появлялся в парике, с нарощенными ресницами и на каблуках.

Фото: instagram.com/petelhouse/

Более подробно о жизни фриков-бодибилдеров смотрите в видеосюжете:

Напомним, украинка похвасталась "самыми большими скулами в мире". Мы также писали, что Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".

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