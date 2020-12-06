Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Клыки, тату на лице и мускулы: как выглядят фрики-бодибилдеры

Сегодня, 15:20

Они удивляют не спортивными достижениями, а своей внешностью

Один похож на вампира, а другая – может вогнать в комплексы по поводу своего тела многих мужчин. В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" собрали самых неординарных бодибилдеров.

Их легко можно назвать фриками из-за манипуляций со внешностью, но это определенно выделяет наших героев из толпы.

Александр Шпак

Он с легкостью мог бы получить главную роль в какой-то вампирской саге. Зато стал популярным блогером в Instagram с более чем двумя миллионами подписчиков. Там Александр Шпак прославился благодаря своей неординарной внешности. Тело мужчины на 70% покрыто татуировками, включая веки и брови. Его лицо полностью изменено пластикой. Кроме того, Александр вставлял ягодичные и грудные импланты, но со временем их удалил. Он также нарастил клыки.

Отметим, что Александр женат и ранее тоже состоял в браках. Его избранница Ирина стала его шестой по счету супругой.

Фото: instagram.com/sashashpakofficial

Наталья Кузнецова

Отжать 170 килограммов от груди для этой женщины – не проблема. Наталья Кузнецова, или как ее называют "Амазонка" – одна из самых известных бодибилдерш. Свои первые мышцы она накачала в 14 лет, и с тех пор не смогла остановиться. 47 сантиметров – объем ее руки, а 72 – бедра. Причем талия у женщины всего на несколько сантиметров больше.

Несмотря на свой необычный внешний вид, Наталья пользуется большой популярностью у противоположного пола.

Фото: instagram.com/nataliya.amazonka

Кирилл Терешин

Кирилл прославился несколько лет назад благодаря своим рукам. Причем превратил это в настоящее шоу! Кирилл Терешин – обычный парень из глубинки, который всегда мечтал о накачанном атлетическом теле. Впрочем, несмотря на все тренировки и усилия, его мечта так и не становилась реальностью. Тогда юноша решил прибегнуть к другим методам – ​​синтоловым инъекциям! Благодаря им мышцы якобы должны увеличиваться в объеме. И действительно, со временем руки Кирилла стали больше.

Фото: instagram.com/ruki_bazuki_official

Несколько лет назад у Кирилла началось воспаление мышц. Врачи, пытаясь помочь, откачали синтоловую жидкость. Но она настолько сильно окутала мышцы, что уже стала неотъемлемой их частью. Специалисты дают неутешительные прогнозы – есть большая вероятность того, что впоследствии руки Терешина могут ампутировать из-за воспаления и гангрены!

Павел Петель

Павла Петеля, к сожалению, уже нет в живых. В апреле 2020 года он погиб в ДТП. Павел прославился благодаря необычной внешности. В повседневной жизни он выглядел вполне обычно, а вот на светских мероприятиях и на ТВ появлялся в парике, с нарощенными ресницами и на каблуках.

Фото: instagram.com/petelhouse/

Более подробно о жизни фриков-бодибилдеров смотрите в видеосюжете:

Напомним, украинка похвасталась "самыми большими скулами в мире". Мы также писали, что Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Парень-веган показал, как изменилось его тело за четыре года: видео и фото Модель с невероятными формами претендует на рекорд Гиннесса (фото) "Ношу корсет по 18 часов в день": женщина с 53-сантиметровой талией замахнулась на мировой рекорд (фото)
фигура курьезы бодибилдер
Реклама

Новости партнеров

Рубленные куриные котлеты с сыром: пальчики оближешь. Рецепт
Рубленные куриные котлеты с сыром: пальчики оближешь. Рецепт
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет

Популярные статьи

Сегодня, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 6 декабря: Водолею нужно продумать досуг, а Рыбам – сделать то, что нравится

Сегодня, 05:10Fun

День Вооруженных сил Украины-2020: поздравления в стихах, прозе, эффектные картинки

Сегодня, 05:05Events

6 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 04:10Events

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

Вчера, 14:52Шоу-бизнес

Григорий Решетник рассекретил имя третьего сына

Вчера, 05:56Психология

Гороскоп на сегодня 5 декабря: Овнам лучше заняться делами, а Тельцам – насладиться победами

4 декабряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в седьмом выпуске

4 декабряFood

Что покупать на рынке в декабре

4 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина прокомментировала "слив" в Сеть победителя "Холостячки"

4 декабряEvents

Выходные на Новый год-2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

4 декабряEvents

Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

4 декабряFun

Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

4 декабряПсихология

Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса

4 декабряFun

"Самая красивая девочка в мире" выросла: как она выглядит сейчас (фото)

4 декабряEvents

4 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 декабряШоу-бизнес

"Холостячка" Ксения Мишина о Саше Эллерте: "Когда были вместе, забывала обо всем"

Новости партнеров

А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Грязные подробности развода Ольги Кабо
42-летняя Анфиса Чехова в купальнике назвала свой вес
42-летняя Анфиса Чехова в купальнике назвала свой вес
Ароматный и наваристый. Как приготовить настоящий гороховый суп
Ароматный и наваристый. Как приготовить настоящий гороховый суп
Украинская певица в эротическом боди засветила грудь
Украинская певица в эротическом боди засветила грудь
Вымоет кальций из костей и спровоцирует диабет: этот завтрак – яд
Вымоет кальций из костей и спровоцирует диабет: этот завтрак – яд
Как понять, что вы выздоровели от коронавируса: инструкция
Как понять, что вы выздоровели от коронавируса: инструкция
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять