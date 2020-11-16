Китаец купил голубя за 1,6 млн евро и установил рекорд (фото)

Изначально птица выставлялась на аукционе за 200 евро

На аукционе в Бельгии житель Китая купил самого дорогого гоночного голубя и установил рекорд. Мужчина приобрел птицу по кличке Новая Ким, установившую ранее несколько скоростных рекордов, за 1,6 млн евро. Примечательно, что изначально она выставлялась за 200 евро. Об этом пишет BBC.

Курт Ван де Ваувер, бывший владелец птицы, заявил, что он и его семья были "в шоке", когда узнали, за сколько продали Новую Ким. Он добавил, что птица выиграла ряд соревнований в 2018 году, в том числе национальные гонки на средние дистанции, но с тех пор ушла в отставку.

Добавим, что предыдущий рекорд принадлежал голубю Армандо, которого продали в марте 2019 года за 1,2 миллиона евро.

"Это просто невероятная цена, ведь это самка, – заявил Рейтер Николаас Гизельбрехт, генеральный директор и основатель аукционного дома Pipa. – Обычно самец стоит дороже, чем самка, потому что он может произвести больше потомства".

Напомним, в Бразилии члены наркокартеля научили попугая предупреждать о приближении правоохранителей криком "Мама, полиция!".

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Кроме этого, в Украине голубей научили доставлять наркотики заключенным в СИЗО.

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