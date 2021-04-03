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Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

Сегодня, 20:32

Предлагаем вам подборку самых лучших поздравлений с католической Пасхой-2021 в открытках, стихах и прозе

Самый главный христианский праздник – это Пасха. В 2021 году католическая Пасха отмечается 4 апреля. Life Сегодня собрали для вас лучшие поздравления с католической Пасхой-2021: оригинальные, красочные открытки, стихи и прозу.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Поздравления с католической Пасхой-2021 в стихах

Пусть католическая Пасха
Придет с добром в твой светлый дом,
Пусть Бог раскрасит яркой краской
Все то, что видишь ты кругом!

Здоровье, радость, счастья много
Желаю в праздник этот чистый!
Пускай твой путь, твою дорогу
Освещает свет лучистый!

Поздравления с католической Пасхой 2021: открытки и картинки
Поздравления с католической Пасхой 2021: открытки и картинки
Фото: Depositphotos

***

С Пасхой католической
Вас я поздравляю,
Христос Воскрес! Нам ангелы
С неба возвещают.

Добра желаю, счастья,
Душевного тепла,
Чтоб святая вера
В сердцах ваших жила.

Желаю, чтобы ангел
От бед вас уберег,
Счастье, чтобы в Пасху
Ступило на порог.

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***

С католической вас Пасхой,
Яички кролик всю ночь красил,
Пусть будет на душе светло
И зайдёт к вам в дом добро.

Пусть любовь лишь рядом будет,
Улыбаются приветливо люди,
Здоровье ваше не подводит
И счастье никогда не уходит.

Поздравления с католической Пасхой 2021: открытки и картинки
Поздравления с католической Пасхой 2021: открытки и картинки
Фото: Depositphotos

***

С католической Пасхой хочу
Вас поздравить и пожелать
Вам здоровья, чтобы к врачу
Вы не думали даже шагать!

Пусть добро царит в ваших сердцах
И любовь все вокруг заполняет!
Пусть все то, что есть в ваших мечтах,
Всемогущий Господь исполняет!

Открытки и поздравления с католической Пасхой
Открытки и поздравления с католической Пасхой
Фото: Depositphotos

***

Поздравляю всех католиков
Нынче я с Пасхальным днем
И желаю благоденствия,
Добродушия во всем!

Пусть святейший славный праздник
Души светом окропит,
Разольется в сердце радость
И надеждой вдохновит!

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***

С Пасхой вас, дорогие католики,
Со славным и радостным днем!
Принесет пусть подарок вам кролик,
Вы отыщете счастье в подарке святом!

Пожелаю счастливого праздника,
Пусть любовь расцветает в сердцах.
Пусть любовь и волшебная лирика
В ваших душах живет без конца!

Пусть не будет печалей и горестей,
Пусть рассвет улыбается вам.
Ваша жизнь пусть наполнится радостью,
А судьба наградит по чудесным делам!

Поздравления с католической Пасхой 2021: открытки и картинки
Поздравления с католической Пасхой 2021: открытки и картинки
Фото: Depositphotos

Поздравления с католической Пасхой-2021 в прозе

Дорогие мои! Поздравляю вас с католической Пасхой! Желаю всем счастья, успехов во всем, мира, добра, терпимости, честности и искренности.

***

Хочу от всего сердца поздравить с праздником Светлой Пасхи и пожелать мира, счастья, гармонии Вашему дому, здоровья и благополучия семье! Пусть этот радостный день наполнит сердце любовью и весенним теплом!

***

С Пасхой! Солнце пусть на небе греет не только тело, но и душу, счастье будет в семье жить, будто оно всегда с Вами и было, а здоровье, как верный спутник и соратник, помогает на пути вперед.

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Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

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Источник: Сегодня
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