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Камера пролежала на дне океана 6 лет и записала много интересного (видео)

Сегодня, 10:25

Флешка в устройстве не пострадала и все сохраненные файлы удалось достать

Волонтер Роза Чжан из Альянса защитников океана (ODA) собирала под водой мусор у Южного берега острова Оаху на Гавайях и нашла камеру GoPro. Поскольку флешка в устройстве не пострадала, девушке даже удалось посмотреть последнее видео, записанное в июле 2014 года.

На видео молодой парень вместе с друзьями стоит на краю скалы. После короткого разговора он прыгает с обрыва в океан. Уже в воде держатель камеры выскальзывает из его рук.

Видео: YouTube

"Устройство было запечатано в водонепроницаемый футляр, поэтому у меня появилась надежда, что карта памяти уцелела. Но судя по внешнему виду корпуса, гаджет пролежал на дне не один год", – рассказывает Чжан на сайте ODA.

Чтобы разыскать хозяина камеры, девушка опубликовала видео в соцсетях. Уже совсем скоро с ней связался 24-летний житель Оаху Найноа Камаи – тот самый парень с видео. Как выяснилось, камеру ему подарила мама – всего за несколько дней до того прыжка. Женщина отругала сына за потерю GoPro, но после все же купила ему новую.

Чжан встретилась с Камаи 19 января, чтобы лично вернуть камеру.

Напомним, 17-летний серфер по имени Альфи из Уэльса (Великобритания) выжил в море благодаря спрятанному смартфону. Кроме этого, мы писали о серфере, который выжил после 32 часов в море.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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