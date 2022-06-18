Каким было необычное прошлое обычных вещей

Игрушка йо-йо была оружи­ем, а напиток Coca-Cola — лекарством от нервных срывов? Читайте в материале о самых невероятных историях привычных вещей

Изобретатели и подумать не могли, что мы будем использовать их вещи не по назначению / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежедневно мы пользуемся тысячами изобретений человечества, которые стали для нас привычными. Но если копнуть немного глубже, то выяснится, что многие вещи мы используем совсем не так, как задумывали их изобретатели. Истории о том, для чего создавались популярные напитки, лекарства, инструменты, игрушки и даже средства личной гигиены, могут сильно удивить. Сделали подборку самых обычных вещей из ежедневного обихода с абсолютно необычной биографией.

Coca-Cola от нервных расстройств

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В 1886 году колу изобрел американский фармацевт и бывший офицер армии США Джон Пембертон. Изначально чудо-средство на основе листьев коки (на то время добываемый из них кокаин еще не считался наркотиком) и орехов тропического дерева запатентовали как лекарственное средство. Им планировали лечить нервные расстройства, импотенцию и даже популярную тогда зависимость от морфия (к которому, по слухам, пристрастился и сам Джон Пембертон).

Поначалу чудо-средство ежедневно покупали в среднем девять человек, но популярность "бодрящего тоника" набирала обороты не по дням, а по часам. Уже в 1902-м газировка вышла на оборот в $120 тысяч, став одной из самых популярных в США. Но в 1903-м грянул скандал: общество к тому моменту начало порицать кокаин и озаботилось наличием его в любимой газировке. Так что производителям пришлось изменить рецептуру. Тогда производители перестали добавлять в напиток свежие листья коки. Точный рецепт Coca-Cola держится в секрете.

Бензопила – идея хирургов

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По одной из версий, первый прототип бензопилы был придуман для медицинских целей. Впервые инструмент упоминается в документах Канадской медицинской ассоциации в конце XIX века: его создали медики-хирурги для распиливания костей во время операций. Согласно описанию, бензопила была значительно меньше своего современного потомка, была оснащена цепью с маленькими зубьями и не работала в автономном режиме. Современный же прототип доработали и применили по новому назначению только в начале ХХ века.

Пузырчатая пленка – обои

Пузырчатая пленка для упаковки хрупких предметов и стекла была не только любимым развлечением детей, которые могли лопать ее лопать до бесконечности. На самом деле, пленку придумали в 1957 году два инженера, Альфред Филдин и Марк Чаванн, для того, чтобы клеить на стены. Изобретатели хотели придумать обои, которые бы легко мылись и чистились. Для первого прототипа они склеили две клеенки для душа. Конечно, идея с суперобоями провалилась, а создатели пытались переквалифицировать ее в парниковую пленку. И лишь в 1959 году американский электронный гигант IBM впервые использовал это изобретение для упаковки компьютера.

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Слинки – прибор от морской качки

Любимая игрушка-пружина в 1990-х официально называется "слинки", что в переводе с английского означает "гладкий". Ее создал в 1943 году американский военно-морской инженер Ричард Джеймс для защиты от качки чувствительных судовых приборов и стабилизации вибраций в бурю.

Во время работы над прибором Джеймс уронил металлические пружины и увидел, что они продолжают двигаться и "шагать" по полу. Инженеру пришла мысль создать детскую игрушку. Он взял кредит в размере $500 и основал компанию, а название игрушке придумала его жена.

Уже в 1945 году семья начала демонстрировать свое творение на выставках и ярмарках игрушек. Когда необычная пружинка начала набирать популярность среди детей, ее раскрасили в радужные цвета (первые образцы игрушки были сделаны из черного металла). Кстати, некоторые психотерапевты даже прописывали своим пациентам эту игрушку для снятия стресса, лечения нервных расстройств и для концентрации внимания.

Ополаскиватель для рта – антисептик для хирургических инструментов

Известный антибактериальный ополаскиватель для рта Listerine получил свое название в честь создателя – английского хирурга Джозефа Листера. Изначально средство собирались использовать для дезинфекции хирургических инструментом. Потом, когда дело не заладилось, жидкость переквалифицировали в средство для мытья полов в больницах. Но и в этой нише продукт не был успешным. Позже его безуспешно пытались продвигать даже как средство для лечения гонореи.

Настоящий же успех пришел к антибактериальной жидкости, когда ее адаптировали под ополаскиватель для полости рта. В 1879 году американский доктор Джозеф Лоуренс разработал новую формулу жидкости на основе хирургического антисептика. В 1881 году началось производство и продвижение Listerine. В 1895-м жидкость начали использовать стоматологи. Спустя почти 20 лет, в 1914-м, средство появилось в аптеках, где его могли покупать без рецепта.

Виагра – таблетки для сердечников

Легендарное средство для поднятия потенции у мужчин — таблетки Viagra (это лишь название торговой марки, а само средство носит название силденафил), было разработано группой американских фармацевтов в Британии. По задумке оно должно было снижать кровяное давление и помогать при стенокардии (болезнь сердца). В 1992-м клинические испытания показали: болезни сердца таблетки лечат плохо, а среди побочных эффектов отметили сильную эрекцию у мужчин.

Тогда производители решили поменять концепцию: в 1996-м его запатентовали, а в через два года его одобрило Федеральное управление продовольствия и медикаментов. После этого Viagra получила головокружительный успех — уже спустя 10 лет, в 2008-м, ежегодная выручка от продаж составляла $1,9 млрд.

Фрисби – подставка под пирог

Конструкцию фрисби в 1948-м создал вдохновленный тогдашней модой на НЛО американец Уолтер Моррисон. Но, прародителями популярной игрушки считаются студенты Йельского университета. Дело в том, что рядом со студгородком много лет успешно работала Frisbie Pie Company — пекарня, которая к 1956 году выпекала по 80 тысяч пирогов в день! Выпечку доставляли на плоских жестяных тарелках-подставках. Их студенты и полюбили запускать друг в друга с криком "Фрисби!".

Это слово стало настолько популярным в студгородке, что крупная компания, производящая спортинвентарь, назвала свои летающие тарелки Frisbee. При этом пришлось немного схитрить: в слове специально изменили одну букву, чтобы избежать судебных разбирательств с Frisbie Pie Company.

Йо-йо – оружие охотников

Еще одна любимая игрушка из 1990-х с необычной историей. Историки считают йо-йо едва ли не самой древней игрушкой в мире: упоминание о подобных приспособлениях находили в писаниях из Древней Греции, Китая и Филиппин. Кстати, последние и считаются изобретателями современной игрушки. В исторических записях встречается много свидетельств того, что йо-йо изначально использовалось для охоты. Правда, это был обычный камень, привязанный к 6-метровой веревке. Охотники прятались за деревьями и бросали камень в животных, а если не попадали в добычу — возвращали его обратно с помощью веревки.

Жизнь игрушке дали в 1866 году американские изобретатели Джеймс Хейвен и Чарльз Геттранк, запатентовав ее. А массовое производство стартовало только в 1928-м. В день производилось по 300 тысяч экземпляров. Вторая же волна популярности пришлась на 1990-е.

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