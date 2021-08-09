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Какие 4 самые странные выходки зафиксировали в книге рекордов Гиннеса

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
9 августа, 14:45
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Давить арбузы на скорость, есть как можно больше фаст-фуда или кромсать фрукты за просто так. Чего только люди не вытворяют, только бы стать популярными
Какие 4 самые странные рекорды зафиксированы в книге рекордов Гиннеса
Какие 4 самые странные рекорды зафиксированы в книге рекордов Гиннеса / Фото: скриншот

Ведь рекорды могут быть не только невероятными и фантастическими, но и странными. О четырех самых необычных методах получения популярности – далее в материале.

Читайте также, как бегун рвал на себе форму, установив невероятный мировой рекорд на Олимпиаде.

Самая сильная женщина Шотландии давит арбузы

Эмма Джейн Смит – тяжелоатлетка, которую называют самой сильной женщиной Шотландии. Она поднимает вес, в несколько раз тяжелее ее.

Но недавно, она потребовала побить несколько странный рекорд – на скорость раздавить арбузы!

По словам Эммы, это самый простой способ продемонстрировать людям насколько женщина может быть сильной.

В результате, она сделала это за 13 секунд! Но официально ее рекорд пока не зарегистрировали. В отличие от предшественницы – украинки Ольги Гриценко, которая еще 6 лет назад раздавили три арбузы за 14 секунд!

Самый большой рот у американки

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Один из последних рекордов, который зафиксировали в книге Гиннеса – не менее интересный и даже странный. Они зарегистрировали женщину с самым большим ртом в мире! Это Саманта Рамсделл из США.

Кто ест больше всех фаст-фуда в мире

Американец Дональд Горске попал в книгу рекордов за свою любовь к фаст-фудов. За всю свою жизнь он съел более 32 миллонов бургеров:

Когда я впервые его попробовал, понял – это моя любовь навсегда!

Мужчине настолько понравилась эта пища, что он сохранил даже каждую упаковку и каждый счет.

Но директор Центра по изучению комплексного питания Гордон Сакс говорит, что еда должна быть для человека как лечение, а не наоборот. Нездоровое питание только вредит организму!

Странный гастрономический рекорд – "Фруктовый ниндзя"

Среди других странных гастрономических фанатов можно выделить Дэвида Раша, по прозвищу "Фруктовый ниндзя". Он попал в книгу рекордов за то, что балансируя на мяче, за минуту разрезал самурайским мечом 65 киви!

Тем временем есть еще и другие рекорды:

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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