Как животные выглядят в Instagram и в реальности. 12 смешных фото
Посмотрите, что скрывается за безупречными картинками
Огромное количество Instagram-профилей с идеальными фотографиями заставляет людей по всему миру комплексовать и переживать из-за своей фигуры, внешнего вида, одежды и интерьера в квартире. Но что, если все совсем не так, как нам кажется?
Если вы посмотрите за кулисы идеальных фотосессий, то увидите реальный мир – с нелепыми ошибками, неконтролируемым смехом и хаосом.
Пользователи Instagram регулярно публикуют фотографии, которые показывают, что скрывается за безупречными картинками с хештегом #instagramvsreality. Ниже – подборка самых забавных фотографий.
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle опубликовали 10 фотографий забавных котов и собак под фильтрами из TikTok. Пользователь с ником kittishdraws поэкспериментировал с фильтром Time Wrap Scan, который работает по принципу виртуального сканера.
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Кроме этого, мы показали 10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин.
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