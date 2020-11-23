Как животные выглядят в Instagram и в реальности. 12 смешных фото

Посмотрите, что скрывается за безупречными картинками

Огромное количество Instagram-профилей с идеальными фотографиями заставляет людей по всему миру комплексовать и переживать из-за своей фигуры, внешнего вида, одежды и интерьера в квартире. Но что, если все совсем не так, как нам кажется?

Если вы посмотрите за кулисы идеальных фотосессий, то увидите реальный мир – с нелепыми ошибками, неконтролируемым смехом и хаосом.

Пользователи Instagram регулярно публикуют фотографии, которые показывают, что скрывается за безупречными картинками с хештегом #instagramvsreality. Ниже – подборка самых забавных фотографий.

1. Любвеобильная такса

Фото: instagram/instagramvsreality

2. Заставил помолчать

Фото: instagram/instagramvsreality

3. Не выспался

Фото: instagram/instagramvsreality

4. Другой ракурс

Фото: instagram/instagramvsreality

5. Милота

Фото: instagram/instagramvsreality

6. Фото на фронтальную камеру

Фото: instagram/instagramvsreality

7. Увидел цель

Фото: instagram/instagramvsreality

8. Игривый пес

Фото: instagram/instagramvsreality

9. Искупался

Фото: instagram/instagramvsreality

10. Не готовился попасть в кадр

Фото: instagram/instagramvsreality

11. Забавное развлечение

Фото: instagram/instagramvsreality

12. Победили инстинкты

Фото: instagram/instagramvsreality

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle опубликовали 10 фотографий забавных котов и собак под фильтрами из TikTok. Пользователь с ником kittishdraws поэкспериментировал с фильтром Time Wrap Scan, который работает по принципу виртуального сканера.

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Кроме этого, мы показали 10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин.

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