Как живет самая умная в мире кошка-рекордсменка: невероятные фото

Питомец выполняет за одну минуту 26 трюков

Кошка 20-летней жительницы Австрии Аники Мориц официально признана самой умной в мире. Восьмилетняя Алексис вошла в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив за одну минуту 26 трюков. Соответствующее видео опубликовано на YouYube-канале Guinness World Records.

Рекордсменка попала к Анике маленьким котенком. Девушка начала дрессировать Алексис, когда той было 12 недель. По словам Мориц, ее любимице очень нравится выполнять трюки.

"Я бы сказала, это наша страсть… Она обучалась так быстро, что я поняла – она очень особенная кошка", – говорит Аника.

Девушка признается, что хотела доказать людям: коты – это не только украшение гостиной. Их можно выдрессировать, если прилагать много усилий, терпения, любви и понимания.

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