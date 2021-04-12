Как заставить детей убирать за собой? Креативная мать придумала гениальный трюк (фото)

Эти забавные снимки разлетелись по всему интернету

Молодая мать с очень творческим подходом к воспитанию детей придумала, как ругать своих чад и при этом "даже не открывать рта".

Женщина начала оставлять листы бумаги с легендарным мемом "Ты шутишь?" каждый раз, когда видела разбросанные носки, зубную щетку не на своем месте или мусор в доме.

Фото: facebook.com/MumJunkie

Забавные фотографии "записок" разлетелись по всему интернету. Однако вирусными они стали только после публикации в профильной группе на Facebook под названием Mum Junkie.

Фото: facebook.com/MumJunkie

"Вам надоело постоянно повторять одно и то же? Надоело слышать, как звучит ваш голос? Вот моя новая стратегия", – написала под забавными снимками женщина.

Фото: facebook.com/MumJunkie

В комментариях пользователи Сети отметили, что хоть этот мем и очень старый, но он полностью передает выражение лица недовольной матери.

Фото: facebook.com/MumJunkie

Кстати, если вы хотите преподнести ребенку какой-то подарок на праздник, мы подготовили специальный календарь подарков на апрель.

Напомним, ранее Life Сегодня опубликовали лучшие мемы о братьях и сестрах, которые заставят вас иронично улыбнуться.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться