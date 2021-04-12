Как заставить детей убирать за собой? Креативная мать придумала гениальный трюк (фото)
Эти забавные снимки разлетелись по всему интернету
Молодая мать с очень творческим подходом к воспитанию детей придумала, как ругать своих чад и при этом "даже не открывать рта".
Женщина начала оставлять листы бумаги с легендарным мемом "Ты шутишь?" каждый раз, когда видела разбросанные носки, зубную щетку не на своем месте или мусор в доме.
Забавные фотографии "записок" разлетелись по всему интернету. Однако вирусными они стали только после публикации в профильной группе на Facebook под названием Mum Junkie.
"Вам надоело постоянно повторять одно и то же? Надоело слышать, как звучит ваш голос? Вот моя новая стратегия", – написала под забавными снимками женщина.
В комментариях пользователи Сети отметили, что хоть этот мем и очень старый, но он полностью передает выражение лица недовольной матери.
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Напомним, ранее Life Сегодня опубликовали лучшие мемы о братьях и сестрах, которые заставят вас иронично улыбнуться.
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