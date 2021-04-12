Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как заставить детей убирать за собой? Креативная мать придумала гениальный трюк (фото)

Сегодня, 14:02

Эти забавные снимки разлетелись по всему интернету

Молодая мать с очень творческим подходом к воспитанию детей придумала, как ругать своих чад и при этом "даже не открывать рта".

Женщина начала оставлять листы бумаги с легендарным мемом "Ты шутишь?" каждый раз, когда видела разбросанные носки, зубную щетку не на своем месте или мусор в доме.

Фото: facebook.com/MumJunkie

Забавные фотографии "записок" разлетелись по всему интернету. Однако вирусными они стали только после публикации в профильной группе на Facebook под названием Mum Junkie.

Фото: facebook.com/MumJunkie

"Вам надоело постоянно повторять одно и то же? Надоело слышать, как звучит ваш голос? Вот моя новая стратегия", – написала под забавными снимками женщина.

Фото: facebook.com/MumJunkie

В комментариях пользователи Сети отметили, что хоть этот мем и очень старый, но он полностью передает выражение лица недовольной матери.

Фото: facebook.com/MumJunkie

Кстати, если вы хотите преподнести ребенку какой-то подарок на праздник, мы подготовили специальный календарь подарков на апрель.

Напомним, ранее Life Сегодня опубликовали лучшие мемы о братьях и сестрах, которые заставят вас иронично улыбнуться.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
40-летняя Ким Кардашьян уснула в странной позе и опозорилась (фото) «Совет да любовь»: Гордон отжег три раза за минуту (видео) 15 лучших мемов уходящего года, которые войдут в историю (фото) Риз Уизерспун повторила вирусный ролик с маленьким "непослушным" мальчиком: видео
дети курьез прикол мем
Источники: Сегодня , facebook.com/MumJunkie
Реклама

Новости партнеров

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась

Популярные статьи

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

Вчера, 13:39Звездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

Вчера, 09:00Блог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков зодиака: Рак, в любой непонятной ситуации становись в планку!

10 апреляЗвездно

Как прошел финал гипершоу Маска: все подробности последнего выпуска

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

10 апреляЗвездно

Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)

10 апреляВкусно

10 рецептов вкусного завтрака из яиц

10 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 10 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, подключай свою харизму!

9 апреляЗвездно

Холостяк-11: кто неожиданно покинул проект в шестом выпуске

9 апреляЗвездно

Алена Мозговая предложила alyona alyona прочесть Уголовный кодекс Украины из-за голого фото с флагом

9 апреляЗвездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять