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Как выглядели голливудские звезды почти 30 лет назад: слитые в интернет фото

Сегодня, 16:07

Эти кадры появились в Сети случайно

Некоторые люди готовы буквально на все, чтобы встретиться со своими кумирами и запечатлеть этот момент на камеру. Они хранят драгоценные снимки до конца своей жизни, регулярно хвастаясь всем родственникам, друзьям, коллегам и знакомым. Одним из таких был герой нашей сегодняшней подборки. Но его имени, к сожалению, мы не знаем.

Этот парень позировал с самыми известными знаменитостями Голливуда. На кадрах он смотрелся настолько органично и естественно, что вы можете подумать, будто он тоже мировая звезда!

Удивительную коллекцию фотографий случайно нашел и опубликовал в своем Instagram талантливый художник и фотодилер Дэн Бэрри. Остается только один вопрос: зачем кому-то выбрасывать настолько ценный личный архив?

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Вы только посмотрите, как выглядели голливудские звезды первой величины почти 30 лет назад.

1. Мэрил Стрип

Фото: Instagram | Dan Barry

2. Уилл Смит

Фото: Instagram | Dan Barry

3. Роберт Дауни-младший

Фото: Instagram | Dan Barry

4. Николь Кидман

Фото: Instagram | Dan Barry

5. Брендан Фрейзер

Фото: Instagram | Dan Barry

6. Джанет Джексон

Фото: Instagram | Dan Barry

7. Вайнона Райдер

Фото: Instagram | Dan Barry

8. Квентин Тарантино

Фото: Instagram | Dan Barry

9. Джоди Фостер

Фото: Instagram | Dan Barry

10. Деми Мур

Фото: Instagram | Dan Barry

11. Стивен Спилберг

Фото: Instagram | Dan Barry

12. Барбра Стрейзанд

Фото: Instagram | Dan Barry

13. Кристина Агилера

Фото: Instagram | Dan Barry

14. Шэрон Стоун

Фото: Instagram | Dan Barry

15. Джина Дэвис

Фото: Instagram | Dan Barry

16. Сильвестр Сталлоне (на заднем плане)

Фото: Instagram | Dan Barry

17. Майкл Кейн

Фото: Instagram | Dan Barry

18. Мухаммед Али

Фото: Instagram | Dan Barry

19. Тори Спеллинг

Фото: Instagram | Dan Barry

20. Эд Харрис

Фото: Instagram | Dan Barry

Напомним, ранее мы писали о мужчине, который в 53 года выглядит на 25. Кроме этого, мы рассказывали, как выглядеть моложе своих лет.

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Источники: Сегодня , instagram.com/dan_barry
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