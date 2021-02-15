Как выглядели голливудские звезды почти 30 лет назад: слитые в интернет фото
Эти кадры появились в Сети случайно
Некоторые люди готовы буквально на все, чтобы встретиться со своими кумирами и запечатлеть этот момент на камеру. Они хранят драгоценные снимки до конца своей жизни, регулярно хвастаясь всем родственникам, друзьям, коллегам и знакомым. Одним из таких был герой нашей сегодняшней подборки. Но его имени, к сожалению, мы не знаем.
Этот парень позировал с самыми известными знаменитостями Голливуда. На кадрах он смотрелся настолько органично и естественно, что вы можете подумать, будто он тоже мировая звезда!
Удивительную коллекцию фотографий случайно нашел и опубликовал в своем Instagram талантливый художник и фотодилер Дэн Бэрри. Остается только один вопрос: зачем кому-то выбрасывать настолько ценный личный архив?
Вы только посмотрите, как выглядели голливудские звезды первой величины почти 30 лет назад.
1. Мэрил Стрип
2. Уилл Смит
3. Роберт Дауни-младший
4. Николь Кидман
5. Брендан Фрейзер
6. Джанет Джексон
7. Вайнона Райдер
8. Квентин Тарантино
9. Джоди Фостер
10. Деми Мур
11. Стивен Спилберг
12. Барбра Стрейзанд
13. Кристина Агилера
14. Шэрон Стоун
15. Джина Дэвис
16. Сильвестр Сталлоне (на заднем плане)
17. Майкл Кейн
18. Мухаммед Али
19. Тори Спеллинг
20. Эд Харрис
Напомним, ранее мы писали о мужчине, который в 53 года выглядит на 25. Кроме этого, мы рассказывали, как выглядеть моложе своих лет.
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