Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как встретить Новый год в компании друзей – сценарий номер 5

Сегодня, 18:14

Предлагаем несколько вариантов празднования в компании близких друзей

Пора смириться, что Новый год 2021 будем встречать очень ограниченными в действиях. Нужно помочь стране и себе справиться с пандемией. И – сидеть дома. А новогоднее настроение создавать себе нужно. Под разные сложившиеся обстоятельства. Мы уже рассказывали, как встретить год Металлического Быка в одиночестве, чем занять свою большую семью в новогоднюю ночь, а также – как провести незабываемый вечер вместе со своей половинкой.

Пришло время подготовки для встречи Нового года в компании близких друзей. Таких разных, таких непредсказуемых. Дальше – несколько вариантов празднования.

Важные вводные

  • Обязательно согласовывайте меню новогоднего стола
  • Учитывайте интересы и вкусы в развлечениях каждого из друзей
  • Заранее продумайте призы для победителей конкурсов
  • Если праздник будет в вашей квартире, то с вами должны считаться

Когда праздник у друга, которому часто все не нравится

Ну вот так. Так сложились обстоятельства. Ваш друг/подруга придирчивы к еде, не любят громкую музыку и фотографироваться, обожают колкости и могут часто обижаться. Но! Квартиру же они предоставили, зная, что с ней может произойти ближе к утру. Поэтому всей вашей компании нужно учитывать "особенности" хозяина/ки места вашей дислокации.

Наверняка, такие личности любят, чтобы их слушали. Поэтому предложите им выступить с новогодним поздравлением, после выступления президента. Конечно, есть риск услышать несколько неприятное, но новогодняя ночь волшебна, все забудется. Зато ваш сварливый друг выговориться и расслабиться. Да и вы выговоритесь, желая и загадывая себе и своим друзьям самого лучшего. Оно сбудется. А потом – танцы до утра.

Когда праздник у друга, который любит все контролировать

Абсолютно все, от новогоднего стола до хода событий. Такого друга нужно раскрепощать. Например, предложить ему роль тамады. Просто взять и сказать: мы все слушаем тебя, ты наш командир. Но, при одном условии – потом он делает то, что предложите ему вы. Например, переодеться в маскарадный костюм и исполнить танец. (Костюм уже заготовлен. И ему, и вам). Можно рискнуть, конечно, подготовиться и предложить другу выступить в костюме символа 2021 года – Металлического Быка. На такую авантюру пойдут даже самые убежденные снобы. Немного алкоголя зададут ритм. А вы получите прекрасную маскарадную дискотеку.

Читайте также:
Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка

Когда праздник у друга, который меняется после праздничного бокала

В хорошем смысле этого слова. То есть поет, танцует, хаотично выбирает музыку в плеере, рвется к караоке, маскарадным костюмам, бенгальским огням... Совет: контролируйте его количество алкоголя, отвлекайте внимание на себя. С таким человеком стоит заранее договорится: он поет в караоке только одну песню – потом поют все вместе, он говорит только один тост – потом другие говорят. Таких людей очень важно увлекать чем-то. Ведь именно это нам нужно – взять от новогодней ночи все. В такой ситуации будет кстати тематическая фотосессия – найдите место в квартире, оформите его во французском стиле, лапландском или еще каким-то – и получите классные атмосферные фото.

Когда ваша компания обожает движения

Не только под музыку и перемещаться по квартире. Никакие настольные игры и "крокодилы" не помогут. И когда танцевать вдруг не захочется, достаньте заранее подготовленный твист. Посмеетесь от души и немного оторветесь от еды. Если позволяет территория, можно прибегнуть и к экстриму: бег в мешках, игра "Занять стул" под музыку. Как правило, в такой компании новогодняя ночь проходит бурно.

Читайте также:
Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу

Когда компания любит уют, тишину и не приемлет громких звуков

Как правило, такие люди не пускают к себе шебутных. И в таких компаниях возможен даже просмотр рождественских комедий и медленные танцы, если все по парам. А ночь-то особая, не ограничивайтесь этим. Поиграйте в фанты, придумайте пусть не костюмы, а маски, сожгите по бенгальскому огню и сфотографируйтесь. При первой, такой же спокойной встрече компанией, вспомните все с приятной улыбкой.

А вообще, вы своих друзей, подруг знаете как свои пять пальцев и наверняка Новый год-2021 станет для вас не первым общим. Важно – тщательно подготовиться, продумать конкурсы и призы победителям. В конце концов, этот праздник в наших руках.

Тут найдете ТОП самых популярных подарков у украинцев на Новый год и узнаете, что нужно приготовить на новогодний стол.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Выходные на Новый год-2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка Новый год близко: сколько будут стоить елки и когда их начнут продавать Високосный ли 2021 год: как правильно рассчитать и что нельзя делать
Новый год 2021
Реклама

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Хотите вкусных котлет и не хочется стоять у плиты – готовьте так
Хотите вкусных котлет и не хочется стоять у плиты – готовьте так
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине

Популярные статьи

Сегодня, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

Вчера, 18:12Food

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

Вчера, 17:47Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана занялся танцами на пилоне. Пока говорит, что весело

Вчера, 16:20Wellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

Вчера, 15:36Шоу-бизнес

Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

Вчера, 14:26Food

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

Вчера, 11:23Events

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

Вчера, 11:11Fun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

Вчера, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Девы склонны к авантюрам, а Водолеям предстоит непростой выбор

6 декабряEvents

Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные предсказания на суженого

6 декабряШоу-бизнес

София Ротару спела "Червону руту" в Москве: видео

6 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 6-13 декабря: все знаки зодиака

6 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 декабря: Водолею нужно продумать досуг, а Рыбам – сделать то, что нравится

6 декабряFun

День Вооруженных сил Украины-2020: поздравления в стихах, прозе, эффектные картинки

6 декабряEvents

6 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

6 декабряEvents

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

Новости партнеров

Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Кто она - Таисия Повалий? Что стало известно о певице
Кто она - Таисия Повалий? Что стало известно о певице
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Как замариновать идеальный шашлык - все предельно просто
Как замариновать идеальный шашлык - все предельно просто
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Как приготовить мясо в вине в домашних условиях: нереально вкусно
Как приготовить мясо в вине в домашних условиях: нереально вкусно

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять