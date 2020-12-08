Как встретить Новый год в компании друзей – сценарий номер 5

Предлагаем несколько вариантов празднования в компании близких друзей

Пора смириться, что Новый год 2021 будем встречать очень ограниченными в действиях. Нужно помочь стране и себе справиться с пандемией. И – сидеть дома. А новогоднее настроение создавать себе нужно. Под разные сложившиеся обстоятельства. Мы уже рассказывали, как встретить год Металлического Быка в одиночестве, чем занять свою большую семью в новогоднюю ночь, а также – как провести незабываемый вечер вместе со своей половинкой.

Пришло время подготовки для встречи Нового года в компании близких друзей. Таких разных, таких непредсказуемых. Дальше – несколько вариантов празднования.

Важные вводные

Обязательно согласовывайте меню новогоднего стола

Учитывайте интересы и вкусы в развлечениях каждого из друзей

Заранее продумайте призы для победителей конкурсов

Если праздник будет в вашей квартире, то с вами должны считаться

Когда праздник у друга, которому часто все не нравится

Ну вот так. Так сложились обстоятельства. Ваш друг/подруга придирчивы к еде, не любят громкую музыку и фотографироваться, обожают колкости и могут часто обижаться. Но! Квартиру же они предоставили, зная, что с ней может произойти ближе к утру. Поэтому всей вашей компании нужно учитывать "особенности" хозяина/ки места вашей дислокации.

Наверняка, такие личности любят, чтобы их слушали. Поэтому предложите им выступить с новогодним поздравлением, после выступления президента. Конечно, есть риск услышать несколько неприятное, но новогодняя ночь волшебна, все забудется. Зато ваш сварливый друг выговориться и расслабиться. Да и вы выговоритесь, желая и загадывая себе и своим друзьям самого лучшего. Оно сбудется. А потом – танцы до утра.

Когда праздник у друга, который любит все контролировать

Абсолютно все, от новогоднего стола до хода событий. Такого друга нужно раскрепощать. Например, предложить ему роль тамады. Просто взять и сказать: мы все слушаем тебя, ты наш командир. Но, при одном условии – потом он делает то, что предложите ему вы. Например, переодеться в маскарадный костюм и исполнить танец. (Костюм уже заготовлен. И ему, и вам). Можно рискнуть, конечно, подготовиться и предложить другу выступить в костюме символа 2021 года – Металлического Быка. На такую авантюру пойдут даже самые убежденные снобы. Немного алкоголя зададут ритм. А вы получите прекрасную маскарадную дискотеку.

Когда праздник у друга, который меняется после праздничного бокала

В хорошем смысле этого слова. То есть поет, танцует, хаотично выбирает музыку в плеере, рвется к караоке, маскарадным костюмам, бенгальским огням... Совет: контролируйте его количество алкоголя, отвлекайте внимание на себя. С таким человеком стоит заранее договорится: он поет в караоке только одну песню – потом поют все вместе, он говорит только один тост – потом другие говорят. Таких людей очень важно увлекать чем-то. Ведь именно это нам нужно – взять от новогодней ночи все. В такой ситуации будет кстати тематическая фотосессия – найдите место в квартире, оформите его во французском стиле, лапландском или еще каким-то – и получите классные атмосферные фото.

Когда ваша компания обожает движения

Не только под музыку и перемещаться по квартире. Никакие настольные игры и "крокодилы" не помогут. И когда танцевать вдруг не захочется, достаньте заранее подготовленный твист. Посмеетесь от души и немного оторветесь от еды. Если позволяет территория, можно прибегнуть и к экстриму: бег в мешках, игра "Занять стул" под музыку. Как правило, в такой компании новогодняя ночь проходит бурно.

Когда компания любит уют, тишину и не приемлет громких звуков

Как правило, такие люди не пускают к себе шебутных. И в таких компаниях возможен даже просмотр рождественских комедий и медленные танцы, если все по парам. А ночь-то особая, не ограничивайтесь этим. Поиграйте в фанты, придумайте пусть не костюмы, а маски, сожгите по бенгальскому огню и сфотографируйтесь. При первой, такой же спокойной встрече компанией, вспомните все с приятной улыбкой.

А вообще, вы своих друзей, подруг знаете как свои пять пальцев и наверняка Новый год-2021 станет для вас не первым общим. Важно – тщательно подготовиться, продумать конкурсы и призы победителям. В конце концов, этот праздник в наших руках.

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