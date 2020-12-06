Как встретить Новый год со второй половинкой – сценарий 4

Устройте дома Францию, или встречайте Новый год в воде

Локдаун в нашей стране возможен, встречать его мы будем в тихой домашней обстановке. И в аккурат на новогодние праздники. Если пока сложно смириться этим, то вот вам совет – активно включайтесь в подготовку ко встрече года Металлического Быка. Это всегда приятные хлопоты. С другой стороны, отсутствие возможности свободно перемещаться – это огромный шанс выплеснуть всю свою романтику в сердце второй половины.

Предложим варианты встречи Нового года с любимым/любимой в уютной домашней атмосфере. От традиционных празднований с изюминкой. Как то: просмотр новогодних фильмов, тематических романтических ужинов. И наоборот: отдаться в руки страсти, ни в чем себя не сдерживать и даже встретить Новый год в праздничной ванне.

Перед тем, как приступим к подробностям, советы бывалых:

Убедитесь, что ваш партнер не против встретить Новый год тет-а-тет

Ни в коем случае не обижайтесь, если партнера праздновать вдвоем не устраивает. Ищите альтернативу

Готовьте друг другу сюрпризы, учитывая возможную реакцию на них

Сценарий №1. Когда вместе меньше года

Да, в этой ситуации романтики достаточно и без Нового года. Ведь отношения только-только начались, возможные обиды особо не высказываются и каждый из партнеров (нам хочется верить) старается сделать себя лучше. Прекрасно. У каждого есть шанс показать, умеет ли он праздновать только вдвоем.

Можно организовать тематический праздник. Например, вы планировали поехать на новогодние каникулы во Францию. Устройте эту Францию дома. Подготовьте французскую музыку, добавьте шарма в праздничные блюда, распечатайте красивые виды Парижа и украсьте ними стены. В середине новогодней ночи можно посмотреть романтическое французское кино. Утром (по договоренности) – кофе в постель с круассаном.

Сценарий №2. Когда вместе больше 3 лет и все подводные камни известны

В такой ситуации главное – удивлять. Ведь пристрастия в еде своих партнеров вы знаете – можно это все приготовить. Любимую музыку, фильмы друг друга, вы тоже знаете. И даже знаете, кто из вас, ближе к утру, сдастся и захочет спать.

Понятно, что все нужно очень хорошо продумать. Вдвоем. Если вы любите отрываться – то начать это можно практически сразу. Под любимую музыку. Если вы готовы повеселиться на полную, то подготовьте маскарадные костюмы. Лучше всего – не раскрывать все карты и сделать друг другу сюрприз. Чем оригинальней и смешней костюм, тем лучше. И конечно, в этот маскарад можно добавить пикантности. Ваш партнер запомнит этот Новый год надолго. Подурачьтесь от души.

Сценарий №3. Когда в отношениях больше 5 лет и хочется разнообразия

Сразу же: разнообразия во встрече Нового года, не неожиданных новшеств в интимной жизни. В ситуации, когда партнеры достаточно долго, необходимы сюрпризы. И готовить их нужно прямо сейчас. Речь не идет об исполнении любимой песни партнера под караоке. Наверняка вы уже проделывали это не раз.

Можно подготовить танец. Да, среди Новогодней ночи его можно исполнить и порадовать вторую половинку. Девушкам проще. Пару движений из восточных танцев можно выучить, даже находясь в ванной. Время еще есть. Мужчинам, если действительно хочется удивить, можно исполнить недлительный стриптиз. Нужно найти время и постараться. Вы же одно целое? И сами посмеетесь, и любимой сделаете приятно.

Сценарий № 4. Когда вместе более 5 лет и вы любите срываться с катушек

Ну не зря же вы в паре, если встретили такую же "мятежную" родственную душу?

Есть прекрасная альтернатива – встречать год Металлического быка в воде. В прямом смысле. То есть в ванной. На голову – шапки Санта Клауса, в руках шампанское, рядом – мандарины. Вы вдвоем, вас никто не видит, вам круто. И да, после этого можно спокойно переместиться за стол и использовать первые три варианта сценария (см. выше).

Сценарий №5. Когда вместе давно, хочется уюта и ничего больше

Так тоже бывает. Это нормально. Тем более когда рядом ваш единственный/ая.

Тихо и спокойно вы можете проводить Старый год при свечах, так же встретить Новый. Вы можете включить ВАШУ песню, станцевать ВАШ танец, посмеяться над ВАШИМИ фото, посмотреть ВАШ фильм. А если вдруг вы устали быть за столом, продолжайте праздник в кровати. Вместе с легкими закусками и шампанским.

И последнее: когда есть настоящие чувства, то все вокруг срастается и клеится. И праздники в том числе. Просто чаще признавайтесь в своих чувствах.

Здесь узнаете, как встречать Новый год большой семье и чем заняться, если Новый год вы будете встречать в одиночестве.

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