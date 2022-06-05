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Путин умер, а как бы это было на самом деле – смотрите 7 курьезных фото

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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5 июня, 09:00
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Памятники с якобы похороненным Путиным стали местом для селфи
Украинцы сделали сюрприз под открытым небом для Путина...
Украинцы сделали сюрприз под открытым небом для Путина... / Фото: Коллаж: Сегодня

Самый ожидаемый день для украинцев – смерть Путина, который сейчас сидит в бункере и думает о бессмертии. В Киеве ресторан Under Wonder готовит грандиозное празднование по этому поводу. Будут бесплатно наливать шампанское желающим и удивят артпроектом. За время войны украинцы не только визуализируют это, но и действуют, делая памятники на кладбищах с фото диктатора. Покажем 7 курьезных примеров.

Спойлер: за Лукашенко украинцы "позаботились" тоже.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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