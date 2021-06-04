Как стать успешным блогером? Мы спросили у Хаби Лейма – он собрал 66 миллионов подписчиков в TikTok

"Сегодня" выяснили, с чего начался блог Хаби Лейма, чем сейчас занимается блогер с фирменным "покерфейсом" и в чем же секрет его бешеного успеха

Блогер Хаби Лейм стал королем интернета Фото: tiktok.com/@khaby.lame

Профессия блогера с каждым годом становится все более популярной, а конкуренция между звездами интернета только усиливается. Мы уже даже не знаем, где найти столько свободного времени, чтобы за всеми уследить.

Но вы наверняка слышали о новом короле Сети – Хаби Лейме! У этого парня 66 миллионов подписчиков в TikTok. По подсчетам аналитиков рынка, каждый его пост оценивается в 17-29 тысяч долларов!

Корреспондентка "Сегодня" Анна Безуглая спросила, чем же занимается сейчас известный блогер с фирменным "покерфейсом" и в чем секрет его бешеного успеха?

Как все началось?

Ролики для TikTok и Instagram я начал снимать во время карантина – в марте. Мы сидели дома на локдауне, и я подумал, может, мне записывать смешные видео?

Как думаешь, почему ты стал популярным?

Думаю, людям нравится выражение моего лица, мои эмоции, а также то, что я делаю на видео. Это их привлекает.

Чем занимаешься в жизни?

Сейчас я снимаю видео и учу английский язык. Хочу развиваться.

Как изменилась жизнь после того, как ты стал популярным?

Появились новые обязанности и больше вещей, о которых нужно думать. Я стал популярным недавно – это только начало!

Тебя узнают на улицах?

Да, меня постоянно узнают на улицах Милана. Просят сфотографироваться, но это приносит мне удовольствие.

Сколько хочешь иметь подписчиков?

Для меня это не важно. Я начал снимать видео не для того, чтобы быть первым. Мне нравится смешить людей и веселиться самому. Не думаю о рейтингах, хотя я рад, что у меня так много подписчиков.

Тебе предлагают участвовать в рекламе?

Я рекламировал только итальянскую пасту в TikTok. Мы пока что решили подождать с этим.

Кем бы ты хотел стать в будущем?

Актером или комедиантом, сниматься в комедиях. Моим кумиром в детстве был Эдди Мерфи. Я слежу за ним так же, как и за актером итальянского кино Kекко Дзалоне.

Ты очень занят, а что делаешь в свободное время?

Провожу время со своими родственниками и девушкой – не могу жить без них.

Напомним, ранее блогерша Кристина Байерс из Ирландии показала лучший способ развесить белье на прищепках. Ох, кажется, у Хаби Лейма появилась конкурентка!

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