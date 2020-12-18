Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сейчас выглядит особняк из "Один дома": сравниваем фото

Сегодня, 12:59

Давайте посмотрим, как изменился дом Кевина Маккаллистера

Огромный особняк семейства Маккаллистеров из рождественского фильма "Один дома" очень сильно изменился после начала съемок в далеком 1990 году.

Любопытно, что этот дом находится не в Чикаго, а в поселке Уиннетка (штат Иллинойс, США). Его продали еще в 2011 году за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (хотя начальная цена была заметно выше – 1,7 млн фунтов стерлингов).

Конечно, многие из нас хотели бы узнать, кем именно работали родители Кевина, чтобы купить себе такое роскошное жилье, но это, наверное, так и останется тайной. Давайте лучше посмотрим, что там изменилось за все эти годы.

Читайте также:
Как изменились актеры из фильма "Один дома" за 30 лет: фото звезд тогда и сейчас

1. Лестница

Фото: 20th Century Fox | Coldwell Banker

2. Обеденный стол

Фото: 20th Century Fox | Coldwell Banker

3. Гостиная

Фото: 20th Century Fox | Coldwell Banker

4. Кухня

Фото: 20th Century Fox | Coldwell Banker

5. Спальня родителей Кевина

Фото: 20th Century Fox | Coldwell Banker

"Нам нужно было выбрать визуально привлекательный дом, подходящий для трюков. Очень хотели, чтобы он был теплым и угрожающим одновременно", – признался режиссер фильма Крис Коламбус.

Читайте также:
Кто из украинских актеров мог бы сыграть в "Один дома". Мы попробовали представить

К слову, особняк из комедии "Один дома" теперь можно съесть. Кроме этого, мы писали, что мать Кевина из фильма "Один дома" повторила свой крик. Посмотрите, как изменилась внешность актрисы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Простой рецепт пиццы из фильма "Один дома" - Кевин обожал сырную Как изменились актеры из фильма "Один дома" за 30 лет: фото звезд тогда и сейчас Маколей Калкин надел "кричащую" маску из "Один дома" и это выглядит очень эпично Звезде «Один дома» - 40! Интересные факты о Маколее Калкине, который в 10 лет стал знаменитостью
фото дом фильм Один дома
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Не довго думав і побіг": зять Ніни Матвієнко став танкістом
"Не довго думав і побіг": зять Ніни Матвієнко став танкістом
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
Ольга Сумская откровенно рассказала о трудностях в семье
Ольга Сумская откровенно рассказала о трудностях в семье
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее

Популярные статьи

Вчера, 14:40Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 11:21Fun

День Варвары: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 06:18Психология

Гороскоп на сегодня 17 декабря: у Водолея будет насыщенный день, а Рыбы смогут добиться успеха

16 декабряEvents

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

16 декабряFun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всех

16 декабряШоу-бизнес

Баттл удался: в Сети битва из-за нового номера "Дизель шоу"

16 декабряСтиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

15 декабряFood

Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021

15 декабряFood

Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

15 декабряСтиль

Быть самой красивой: 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021

15 декабряАфиша

Если на Новый год вы остаетесь в Украине. 7 мест для незабываемых праздников

15 декабряFun

Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи

15 декабряШоу-бизнес

TAYANNA о нынешнем бойфренде Ани Лорак: У него и моего сына есть секреты

15 декабряFun

Бездомный щенок уснул в рождественском вертепе и проснулся звездой (фото)

15 декабряШоу-бизнес

Как бы выглядели дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки". Мы решили узнать!

15 декабряWellness

Как не попасть на подделку: три правила выбора красной икры

Новости партнеров

Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни
Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни
Счастливая Пугачева удивила идеальной красотой вблизи
Счастливая Пугачева удивила идеальной красотой вблизи
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта "Карпатка"
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта "Карпатка"
Как очистить сковороду от нагара?
Как очистить сковороду от нагара?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять