Как сейчас выглядит особняк из "Один дома": сравниваем фото

Давайте посмотрим, как изменился дом Кевина Маккаллистера

Огромный особняк семейства Маккаллистеров из рождественского фильма "Один дома" очень сильно изменился после начала съемок в далеком 1990 году.

Любопытно, что этот дом находится не в Чикаго, а в поселке Уиннетка (штат Иллинойс, США). Его продали еще в 2011 году за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (хотя начальная цена была заметно выше – 1,7 млн фунтов стерлингов).

Конечно, многие из нас хотели бы узнать, кем именно работали родители Кевина, чтобы купить себе такое роскошное жилье, но это, наверное, так и останется тайной. Давайте лучше посмотрим, что там изменилось за все эти годы.

1. Лестница

2. Обеденный стол

3. Гостиная

4. Кухня

5. Спальня родителей Кевина

"Нам нужно было выбрать визуально привлекательный дом, подходящий для трюков. Очень хотели, чтобы он был теплым и угрожающим одновременно", – признался режиссер фильма Крис Коламбус.

К слову, особняк из комедии "Один дома" теперь можно съесть. Кроме этого, мы писали, что мать Кевина из фильма "Один дома" повторила свой крик. Посмотрите, как изменилась внешность актрисы.

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