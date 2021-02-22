Как погладить одежду без утюга: невероятный лайфхак (видео)

Это очень простой и доступный всем способ

Блогерша Мила Шантель показала простой лайфхак, как погладить одежду без утюга. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка приготовила специальное средство для разглаживания складок на вещах. Для этого вам понадобятся два стакана воды, чайная ложка кондиционера для волос и такое же количество уксуса. По словам блогерши, необходимо перемешать все ингредиенты и перелить смесь в пустой флакон.

Мила распылила средство на мятую рубашку и оставила ее на вешалке на пять минут. В конце видео она продемонстрировала вещь без складок.

"Выбрасывайте утюг", – отметила она.

Подписчики и друзья Шантель поблагодарили ее за предложенный способ. "Ты лучшая", "Я обязательно попробую, спасибо!", "Вау, какой крутой результат", "Я просто в шоке, ненавижу глажку", – пишут они в комментариях.

Этот ролик собрал несколько тысяч лайков.

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