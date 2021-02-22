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Как погладить одежду без утюга: невероятный лайфхак (видео)

Сегодня, 05:55

Это очень простой и доступный всем способ

Блогерша Мила Шантель показала простой лайфхак, как погладить одежду без утюга. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка приготовила специальное средство для разглаживания складок на вещах. Для этого вам понадобятся два стакана воды, чайная ложка кондиционера для волос и такое же количество уксуса. По словам блогерши, необходимо перемешать все ингредиенты и перелить смесь в пустой флакон.

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Мила распылила средство на мятую рубашку и оставила ее на вешалке на пять минут. В конце видео она продемонстрировала вещь без складок.

"Выбрасывайте утюг", – отметила она.

Chantel Mila | Home Tips (@mama_mila_au)

Подписчики и друзья Шантель поблагодарили ее за предложенный способ. "Ты лучшая", "Я обязательно попробую, спасибо!", "Вау, какой крутой результат", "Я просто в шоке, ненавижу глажку", – пишут они в комментариях.

Этот ролик собрал несколько тысяч лайков.

Напомним, ранее популярная TikTok-блогерша по имени Мэдди Самнер показала вирусный кулинарный лайфхак, как разбить куриное яйцо так, чтобы скорлупа не застряла в белке. Кроме этого, мы рассказывали, зачем класть ватный шарик в мусорное ведро.

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Источники: Сегодня , instagram.com/mama_mila_au
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