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Как красиво сфоткать ребенка: 12 снимков, которые запомнятся на всю жизнь

Сегодня, 16:29

Подборка разнообразных образов, стилей и интерьеров для фотосессий

Фотограф Линдси Уолдерн, мать троих детей из американского Техаса, создает очень красивые и атмосферные фотосессии для новорожденных. Разнообразие образов, стилей и интерьеров на ее снимках просто поражает!

Перед съемкой Уолдерн встречается с родителями ребенка и обсуждает детали: подбирает яркие костюмы и аксессуары, а также продумывает особенности интерьера.

Фотограф считает, что подобные снимки должны быть в каждой семье, чтобы память об этом волшебном периоде осталась на всю жизнь.

"Моя философия как фотографа заключается в том, что нам не нужны 50 посредственных фотографий ребенка. Мы хотим иметь 10-15 фото, которые будут нас поражать. Это идеальные образы, которые мы будем хранить поколениями", – уверена Линдси.

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Все фотографии американка публикует на своей странице в Instagram.

1. В кресле

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

2. Художница

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

3. "Гарри Поттер"

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

4. Спящая красавица

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

5. Гнездо

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

6. Стиль Фриды Кало

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

7. Хозяин

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

8. Шерлок Холмс

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

9. В ванной

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

10. Сказочный мир

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

11. С папой

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

12. В маленькой кроватке

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

Напомним, ранее фотограф рассказал, как получить эффектный снимок благодаря специальным приемам.

Подробнее о том, как хорошо выглядеть на фото, смотрите в видео:

Кроме этого, ученые раскрыли секрет, как всегда "получаться красивым" на фото.

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Источники: Сегодня , instagram.com/lindsaywaldenphotography
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