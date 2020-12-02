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Как коронавирус изменил нашу жизнь. 16 очень смешных фото

Сегодня, 13:03

Посмотрите на самые интересные "коронавирусные комиксы" дизайнера Ирины Блок

Дизайнер из Кремниевой долины (Сан-Франциско) Ирина Блок с помощью юмористических комиксов показывает, как COVID-19 изменил нашу жизнь.

В забавных картинках из "коронавирусной серии" Covid Life девушка описывает все аспекты жизни во время пандемии – путешествия (точнее их отсутствие), покупки, семейные праздники, питание.

"Трудно поверить, что мы все еще живем в условиях глобальной пандемии, и число случаев заболевания постоянно растет. С приближением праздников у нас будет больше времени подумать о том, как пандемия COVID-19 изменила нашу жизнь", – пишет Ирина Блок в Instagram.

Ирина за последние 15 лет сотрудничала с самыми известными компаниями, включая Facebook, Apple, Yahoo и Adobe. Она работает дистанционно из дома, а рисует для души – по ночам. В последнее время дизайнер создает работы с помощью iPad.

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Посмотрите на самые интересные комиксы Ирины Блок:

1. Человеческие потребности

Первая картинка: "До COVID-19 (мораль, почтение, безопасность, любовь, еда)". Вторая картинка: "Интернет и все остальное".

Фото: Instagram | Creativeblok

2. День Благодарения 2020

Я благодарен за: туалетную бумагу, работу медиков, бесплатные маски, Netflix, кофе, ученым, работающим над созданием вакцины, Zoom, дивану, Amazon, спортивным штанам.

Фото: Instagram | Creativeblok

3. Лучшая игра этого года

Пытаемся "достать" открытые рестораны, бары, школы, спортзалы, путешествия и т.д.

Фото: Instagram | Creativeblok

4. Лучшая анимация 2020 года

Фото: Instagram | Creativeblok

5. COVID-календарь

До и во после начала пандемии.

Фото: Instagram | Creativeblok

6. Распорядок дня на карантине

Ожидания: провести время с семьей, хобби, приготовление полезной еды, спортивные упражнения, онлайн-конференции. Реальность: лежание на диване.

Фото: Instagram | Creativeblok

7. Палитра эмоций

Улыбка, крик, удивление, волнение, гримаса, злость, зевание, смех, ухмылка.

Фото: Instagram | Creativeblok

8. Еда на карантине

До и после COVID-19.

Фото: Instagram | Creativeblok

9. Куда я ездил в этом году

До и после COVID-19.

Фото: Instagram | Creativeblok

10. Список желаний

Как было раньше и как сейчас (карта мест, которые хотел посетить, и карта распространения коронавируса)

Фото: Instagram | Creativeblok

11. На небесах

На табличке написано: "Подождите, организатор конференции скоро разрешит вам войти. Небеса" (подобное сообщение (без упоминания небес) используется в программе для видео-конференций Zoom перед началом сеанса связи).

Фото: Instagram | Creativeblok

12. Зимние каникулы

До и после COVID-19.

Фото: Instagram | Creativeblok

13. Подготовка к рождественским распродажам

Фото: Instagram | Creativeblok

14. Приветствие

До и после COVID-19. На первой табличке написано "Привет". На второй: "Йой"

Фото: Instagram | Creativeblok

15. Cтоимость недвижимости

Цены на квартиры и экономическое состояние.

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Фото: Instagram | Creativeblok

16. Просмотр ежедневных сводок по COVID-19

Количество заболевших и умерших.

Фото: Instagram | Creativeblok

Напомним, как в марте этого года пользователи сети отреагировали на карантин из-за коронавируса. Кроме этого, мы писали о мужчине, который 771 раз звонил в поликлинику, чтобы узнать результат теста на COVID-19. Спустя сутки ему сказали ожидать.

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Источник: instagram.com/creativeblok
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