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Как Джо Байден Америке присягал: только самые тонкие народные мемы (фото)

Сегодня, 15:15

Мероприятие предсказуемо стало богатым источником для шуток в соцсетях

20 января состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Официальное мероприятие весьма предсказуемо стало богатым источником для народных мемов и шуток в социальных сетях.

Итак, звездой инаугурационных фотожаб стал 79-летний Берни Сандерс – независимый политик и общественный деятель, сенатор от штата Вермонт с 2007 года. Вы только посмотрите на него и вам все станет ясно и понятно.

"Когда выбрался в город, чтобы провести время с друзьями"

На Железном троне Вестероса из сериала "Игра престолов":

mommy.meds (@mommy.meds)

И в знаменитом перформансе художницы Марины Абрамович "В присутствии художника":

Народное творчество:

На кадрах легендарного фильма:

Общественность обратила внимание и на гигантскую библию, возложив руку на которую, Байден присягал на верность Америке.

"Первое издание, подписанное самим Иисусом"

Высмеяли и фотографию, на которой Джо подписывает приказ о возвращении США в Парижское соглашение по климату, которое было отвергнуто администрацией предыдущего президента.

"Президент Байден подписывает приказ о закрытии второго сезона сериала "Эмили в Париже"

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"Я хочу, чтобы кто-то смотрела на меня так же, как Джо Байден смотрит на Барака Обаму".

Фото: twitter.com/SeanYoo

Многие интернет-пользователи также сделали шутки с запиской Трампа, оставленной Байдену в Овальном кабинете.

"Извини, не могу. Не надо ненавидеть меня".

Фото: twitter.com/SarahPolonsky

Наряд первой леди Джил Байден тоже стал поводом для шутки: пользователи вспомнили сериал "Рассказ служанки":

- (@setnatali)

Выступление певицы Леди Гаги:

Фото: facebook.com/memagrammm

Весьма необычный наряд Мишель Обамы.

Фото: twitter.com/cxllenpnd

Напоследок "привет" от Греты Тунберг.

Когда Дональд Трамп покинул Белый дом перед инаугурацией Джо Байдена, активистка опубликовала в фотографию его отъезда с подписью: "Он выглядит, как счастливый старик, который предвкушает светлое и прекрасное будущее. Приятно посмотреть!".

Пост представляет собой прямую отсылку на то, что Трамп написал о Грете после ее знаменитой речи в ООН в 2019 году.

Смотрите видео: история жизни Джо Байдена

Напомним, как прошла церемония инаугурации Джо Байдена.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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Источник: Сегодня
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