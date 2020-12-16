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К Новому году готовы: котов в Сеуле нарядили в Санту

Сегодня, 09:42

В этом году брошенных животных в Южной Кореи больше из-за пандемии

Усатые и хвостатые Санты. Кошачье кафе в Сеуле одело своих любимцев к праздникам. Как выглядят животные в новогодних нарядах – далее в материале.

Видео: Сегодня

Все животные в этом необычном кафе были спасены жителями Сеула с улицы. Власти говорят, что в этом году брошенных животных в Южной Кореи больше. Причиной тому послужила пандемия, когда многие люди столкнулись с трудностями и просто не могли содержать своих животных.

Усатые и хвостатые Санты
Усатые и хвостатые Санты
Фото: Depositphotos

Кошачье кафе тоже пострадало, потому что посетителей стало втрое меньше. Поэтому накануне Рождества котики приглашают к себе за праздничным настроением и теплой атмосферой.

Тем временем бездомный щенок уснул в рождественском вертепе и проснулся звездой.

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праздники кафе коты
Источник: Сегодня
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