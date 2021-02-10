Извержение вулкана неожиданно началось за спиной туриста (видео)

Вулкан Фуэго является одним из самых активных вулканов в Центральной Америке

Турист по имени Хосе Мартинс взбирался на гору неподалеку от города Антигуа в Гватемале, чтобы помедитировать, и неожиданно стал свидетелем извержения вулкана Фуэго. Об этом пишет развлекательный портал Unilad.

По словам Хосе, ему было интересно посмотреть на вулкан, который почти всегда активен. Парень забрался на вершину, но ничего не происходило, и он решил заночевать. Наутро терпеть жуткий холод стало невозможно, и он сел погреться на солнце и помедитировать. В какой-то момент за его спиной раздался взрыв газа и пепла – вулкан проснулся.

Видео: Unilad

"Здесь было так ветрено и холодно, что наши тела уже просто не выдерживали. Я решил помедитировать на солнце и отвлечься. У меня даже начало получаться, но тут вдруг – бум!" – вспоминает Хосе Мартинс.

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К слову, вулкан Фуэго является одним из самых активных вулканов в Центральной Америке. Его извержения сопровождаются выбросами пепла, также изредка можно увидеть потоки лавы и пирокластические потоки.

Напомним, в Индонезии проснулся самый активный вулкан страны. Кроме этого, на Гавайях проснулся один из самых активных вулканов в мире.

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