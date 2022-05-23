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Instagram дня: аккаунт с фото украинцев, которые везде видят сине-желтый флаг

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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23 мая, 18:37
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Оказавшись далеко от дома, каждый украинец видит частичку родной страны даже в мелочах. Смотрите фото, собранные из разных уголков мира
Сине-желтый - тренд сезона лето 2022
Сине-желтый - тренд сезона лето 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Тренд на сине-желтый постепенно захватывает мир. Цвета флага Украины уже покорили модников, которые стремятся облачиться в самые трендовые образы сезона.

В свою очередь в Instagram набирает популярность аккаунт под названием i_see_ua_flag со снимками украинцев, которые в каждом уголке мира, в разных странах, видят украинский флаг. На фото запечатлены доски для серфинга, мороженное, улей с пчелами, посуда, мебель, автомобили, всевозможные статуэтки и много чего еще.

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Особенность снимков в том, что на них определенные предметы желтого и синего оттенков гармонично сочетаются с окружающим миром. Конечно, каждый украинец видит в этих постах свои национальные цвета, которые так дороги стали нашим сердцам во время войны.

На аккаунт уже подписалось 23,5 тыс. пользователей Сети, среди которых и Надя Дорофеева, модель Кристи Пономар и многие другие.

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Владельцы аккаунта просят всех желающих присылать им свои фото, на которых они видят частичку Украины.

Мы выбрали 10 снимков, которые наиболее впечатлили нас.

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Вам будет интересно узнать, что Кошке из Бородянки создали Instagram – почему ее фолловят.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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