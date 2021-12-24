Сюрприз вдохновил одного из них поверить в чудо, другие не сразу осознали, что это правда

Их эмоции достойны тысячи лайков: еще трое украинцев выиграли телевизор от OLL.TV за одну подписку (реакции)

Стриминговый сервис OLL.TV продолжает дарить телевизоры украинцам, хотя День святого Николая прошел, а до Нового года неделя. Ведь платформа объявила новогодний конкурс, где 30 счастливцев могут выиграть плазму Smart ТВ LG 4K 55". Достаточно быть подписчиком сервиса.

Вы можете принять участие и проверить свою фартовость в конкурсе. И стать немного счастливее, как предыдущие девять победителей. О трех новых владельцах плазмы за подписку сообщили в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

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Десятой победительницей стала Ольга Кристюк из Киева, она обрадовалась сюрпризу. Добавила, что ее родители тоже будут довольны, ведь они вместе любят смотреть фильмы.

Ууу, класс! Я счастливый человек – мне часто везет, но телевизор я пока не выигрывала. И сначала мне показалось, что это розыгрыш, – сказала Ольга Кристюк.

Десятой победительницей стала Ольга Кристюк / Фото: скриншот

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Одиннадцатой владелицей новейшего Smart ТВ LG 4K 55" стала Галина Ткачук из Черкасс. О победе она узнала вместе с внуком Александром. Обрадовалась полезному подарку, ведь члены ее семьи мечтали о новом телевизоре. И под Новый год произошло чудо от OLL.TV.

Саша! Мы выиграли телевизор. Ты рад? Бабушка очень рада, а дедушка как удивится. Он давно хочет новый телевизор. Победа – это чудо, потому что наш ТВ последние несколько месяцев был неисправен, – сказала Галина Ткачук.

Одиннадцатой владелицей новейшего Smart ТВ LG 4K 55" стала Галина Ткачук / Фото: скриншот

Двенадцатой победительницей стала Елена Николаенко из Киевщины, которая тоже неожиданно получила телевизор под елку от OLL.TV.

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Двенадцатой победительницей стала Елена Николаенко / Фото: скриншот

Хотите также стать немного счастливее, как трое победителей? Участвуйте в новогоднем конкурсе от стримингового сервиса OLL.TV.

Участником может стать каждый. Единственное условие – быть подписчиком любого пакета сервиса. Даже если это пробный период за 1 гривню. За объявлением результатов конкурса следите на страницах OLL.TV в Facebook и Instagram.

Узнайте также, как отреагировали другие победители на телевизор в новогоднем конкурсе от OLL.TV.