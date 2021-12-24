Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО

Отпуск на Новый год

Гид по подаркам

Список Обамы

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

Их эмоции достойны тысячи лайков: еще трое украинцев выиграли телевизор от OLL.TV за одну подписку (реакции)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
24 декабря, 15:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сюрприз вдохновил одного из них поверить в чудо, другие не сразу осознали, что это правда
Их эмоции достойны тысячи лайков: еще трое украинцев выиграли телевизор от OLL.TV за одну подписку (реакции)
Их эмоции достойны тысячи лайков: еще трое украинцев выиграли телевизор от OLL.TV за одну подписку (реакции)

Стриминговый сервис OLL.TV продолжает дарить телевизоры украинцам, хотя День святого Николая прошел, а до Нового года неделя. Ведь платформа объявила новогодний конкурс, где 30 счастливцев могут выиграть плазму Smart ТВ LG 4K 55". Достаточно быть подписчиком сервиса.

Вы можете принять участие и проверить свою фартовость в конкурсе. И стать немного счастливее, как предыдущие девять победителей. О трех новых владельцах плазмы за подписку сообщили в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Реклама

Десятой победительницей стала Ольга Кристюк из Киева, она обрадовалась сюрпризу. Добавила, что ее родители тоже будут довольны, ведь они вместе любят смотреть фильмы.

Ууу, класс! Я счастливый человек – мне часто везет, но телевизор я пока не выигрывала. И сначала мне показалось, что это розыгрыш, – сказала Ольга Кристюк.

Десятой победительницей стала Ольга Кристюк
Десятой победительницей стала Ольга Кристюк / Фото: скриншот

Реклама

Одиннадцатой владелицей новейшего Smart ТВ LG 4K 55" стала Галина Ткачук из Черкасс. О победе она узнала вместе с внуком Александром. Обрадовалась полезному подарку, ведь члены ее семьи мечтали о новом телевизоре. И под Новый год произошло чудо от OLL.TV.

Саша! Мы выиграли телевизор. Ты рад? Бабушка очень рада, а дедушка как удивится. Он давно хочет новый телевизор. Победа – это чудо, потому что наш ТВ последние несколько месяцев был неисправен, – сказала Галина Ткачук.

Одиннадцатой владелицей новейшего Smart ТВ LG 4K 55" стала Галина Ткачук
Одиннадцатой владелицей новейшего Smart ТВ LG 4K 55" стала Галина Ткачук / Фото: скриншот

Двенадцатой победительницей стала Елена Николаенко из Киевщины, которая тоже неожиданно получила телевизор под елку от OLL.TV.

Реклама

Двенадцатой победительницей стала Елена Николаенко
Двенадцатой победительницей стала Елена Николаенко / Фото: скриншот

Хотите также стать немного счастливее, как трое победителей? Участвуйте в новогоднем конкурсе от стримингового сервиса OLL.TV.

Участником может стать каждый. Единственное условие – быть подписчиком любого пакета сервиса. Даже если это пробный период за 1 гривню. За объявлением результатов конкурса следите на страницах OLL.TV в Facebook и Instagram.

Узнайте также, как отреагировали другие победители на телевизор в новогоднем конкурсе от OLL.TV.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гид beauty-подарков
Удиви своих близких
Выбрать подарок
Новогодние лайфхаки
Выбирай “осознанные” подарки
Открыть мешок
Pantone по-украински
Наши в теме
Wishlist
Что подарить на Новый год и Рождество
Найти классную идею
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Лучшие фотозоны столицы
Хочу обновить Instgram
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Лайфхак недели
Как украсить блюда к новогоднему столу
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Самый дорогой спецтопик
Ищешь подарки на Новый год
Дороже VS Дешевле
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 декабря
Читать гороскоп

Covid’19

TV-News

Главное

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять