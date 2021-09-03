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И снова 3 сентября: история мемов и подборка вечных шуток с Шуфутинским

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
3 сентября, 05:30
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Песня "Третье сентября" вышла в далеком 1994 году, но ее слава держится благодаря бесчисленному количеству картинок, приколов, видео и мемом
Откуда взялся мем про 3 сентября
Откуда взялся мем про 3 сентября / Фото: скриншот

С момента выхода песни "Третье сентября" Михаила Шуфутинского прошло уже 27 лет. Откуда вообще взялся такой ажиотаж с песней "короля шансона" и как сегодня шутят пользователи соцсетей – читайте далее.

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Тем временем украинский телеканал анонсировал концерт Шуфутинского 5 сентября. Фанаты требуют 3-го.

Откуда взялся мем про 3 сентября

Бытует мнение, что истоки мема про 3 сентября берут в 2011 году, когда в соцсети появилось фото американского рэпера Рика Росса со строками из песни российского исполнителя шансона. Тогда все начали говорить об удивительном сходстве между певцами: черты лица, бороды, комплекция.

Рэпер Рик Росс
Рэпер Рик Росс / Фото: скриншот

Именно это фото и стало прародителем целой череды фотожаб, мемов и других приколов про 3 сентября с фото самого Шуфутинского и словами из песни "переверни календарь", "горят костры рябин" и "было все у нас всерьез 2 сентября". А у самой песни произошло перерождение и вторая волна славы.

Как шутят в соцсетях про 3 сентября сегодня: подборка мемов

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Чтобы поднять вам настроение, мы собрали лучшие мемы про 3 сентября в картинках, приколах и видео. Наслаждайтесь!

/ Фото: Instagram.com

/ Фото: Instagram.com

/ Фото: Instagram.com

/ Фото: Instagram.com

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/ Фото: Instagram.com

/ Фото: Instagram.com

Поднимайте настроение своим друзьям мемами, подпевайте Шуфутинскому и наслаждайтесь сентябрем.

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Ранее мы собирали шутки для взрослых к 1 сентября – что говорят в соцсетях про день знаний.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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