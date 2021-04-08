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Хозяйка шесть лет оплакивала кота. Она чудом нашла его, но отказалась забирать

Сегодня, 14:21

Девушка была в шоке, когда узнала всю правду

27-летняя Кэтрин Каллен из британского городка Брау шесть лет безуспешно искала своего потерянного кота Скрампи. Девушка не теряла надежды и регулярно обновляла объявления о пропаже питомца в надежде, что кто-нибудь мог его видеть, но поиски не давали результата.

Только 7 апреля Кэт узнала, что Скрампи все это время жил в семье ее соседей.

"Я снова развешивала объявления на улице, когда одна очень милая женщина подошла ко мне и сказала, что забрала Скрампи к себе еще в 2016 году. Она уверила меня в том, что он счастлив, здоров и очень любим. Я не могу в это поверить. Мой кот все это время жил на другой стороне улицы", – рассказывает Кэтрин журналистам издания Hull Daily Mail.

Фото: Stephen Cullen

Соседка Кэт нашла кота в двухсот метрах от дома его бывшей хозяйки и решила, что он бездомный.

Каллен решила не забирать Скрампи из его новой семьи, так как считает, что пушистику там очень хорошо. Возвращение в родной дом может спровоцировать у него стресс.

Конечно, сложно придумать подарок лучше, чем возращения домой пропавшего животного. Но мы все-таки попытаемся: ранее появился календарь подарков на апрель.

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Фото: Stephen Cullen

"Кот останется с семьей, которую он сам выбрал. Кажется, он там ни в чем не нуждается", – отметила бывшая хозяйка кота.

Напомним, военно-морской флот Таиланда спас четырех рыжих кошек, брошенных на тонущем судне Phamonsin Nava 10 в Андаманском море.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: hulldailymail.co.uk
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