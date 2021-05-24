Хозяйка показала, как с помощью обычной зубной пасты отмыть грязную плиту
Женщина выдавливает зубную пасту толстым слоем на поверхность, потом смачивает губку в мыльной воде и растирает средство
Трейси Винтер из Великобритании на своей страничке в TikTok показала, как с помощью обычной зубной пасты очистить грязную плиту.
На видео Трейси выдавливает зубную пасту толстым слоем на плиту, потом смачивает губку в мыльной воде и растирает средство по поверхности. В финале проходится по покрытию бумажным полотенцем, чтобы собрать влагу.
По словам женщины, она никогда не использует жесткую губку, несмотря на защитное покрытие.
"Я сразу же чувствую прекрасный аромат мяты и не знаю, как остановиться. Мне хочется мыть плиту часами, но я сдерживаюсь", – смеется за кадром Трейси.
Она в таком восторге от зубной пасты, что нашла ей применение не только в ванной и на кухне. Ею хозяйка даже моет кроссовки и туфли.
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