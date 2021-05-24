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Хозяйка показала, как с помощью обычной зубной пасты отмыть грязную плиту

Сегодня, 10:35

Женщина выдавливает зубную пасту толстым слоем на поверхность, потом смачивает губку в мыльной воде и растирает средство

Фото: tiktok.com/@traceywinter

Трейси Винтер из Великобритании на своей страничке в TikTok показала, как с помощью обычной зубной пасты очистить грязную плиту.

На видео Трейси выдавливает зубную пасту толстым слоем на плиту, потом смачивает губку в мыльной воде и растирает средство по поверхности. В финале проходится по покрытию бумажным полотенцем, чтобы собрать влагу.

По словам женщины, она никогда не использует жесткую губку, несмотря на защитное покрытие.

"Я сразу же чувствую прекрасный аромат мяты и не знаю, как остановиться. Мне хочется мыть плиту часами, но я сдерживаюсь", – смеется за кадром Трейси.

Она в таком восторге от зубной пасты, что нашла ей применение не только в ванной и на кухне. Ею хозяйка даже моет кроссовки и туфли.

Напомним, ранее популярная TikTok-блогерша по имени Мэдди Самнер показала вирусный кулинарный лайфхак, как разбить куриное яйцо так, чтобы скорлупа не застряла в белке. Кроме этого, мы рассказывали, как с помощью одного пакетика чая очистить очень грязную посуду.

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Источник: tiktok.com/@traceywinter
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