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Диван для кота за 290 тыс. грн и другие мелочи: Gucci показали, что богачи готовы купить для своих питомцев (фото)

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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1 июля, 16:00
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Люксовый бренд выпустил новую коллекцию аксессуаров для домашних любимцев, в которую вошли привычные нам вещи. Ничего особенного, кроме цен
Люксовые товары для животных впечатляют
Люксовые товары для животных впечатляют / Фото: Коллаж: Сегодня

Gucci выпустили новую коллекцию товаров для домашних животных. Над новой линейкой работал художник, фотограф и режиссер Макс Сидентопф. В нее вошли аксессуары как для кошек, так и для собак, выполненных в совершенном итальянском качестве.

Дизайнеры модного дома постарались, чтобы все предметы выглядели в эстетике Gucci и, конечно, были выполнены с самых дорогих материалов. На многих аксессуарах для котов и собак нарисованы вручную мотивы и логотипы. Владельцы питомцев найдут в коллекции поводки, тарелки, держатели для поводков, ошейники, сумки, керамические миски и чехлы Apple Air Tag, а также лежаки и одежду, среди которой футболки, поло, трикотажные костюмы и пальто.

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Gucci Pet Collection 2022 | Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 | Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 | Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 | Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 | Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 | Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 | Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci
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Цены на товары впечатляют. Так, мисочка для еды обойдется в 60 тыс. грн, а ее дорожный вариант – 145 тыс. грн, переноска для животного – 113 тыс. грн, поводки и ошейники по 12 тыс. грн, а за диванчик придется отдать ок. 290 тыс. грн.

Gucci Pet Collection 2022
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

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Gucci Pet Collection 2022
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Цены на одежду стартуют от 7 тыс. грн.

Gucci Pet Collection 2022
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

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Неизвестно, как сами животные оценят такую роскошь, а вот их владельцам нужно потратиться.

В коллекцию Gucci Pet Collection 2022 года также включили и предметы одежды, изготовленные из переработанного хлопка. Желающие могут просмотреть полный список предметов на сайте Gucci.

Gucci Pet Collection 2022
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Вам будет интересно узнать, что украинский дизайнер создаст коллекцию для Gucci.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет зумеров

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Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
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