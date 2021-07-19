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Грозы атакуют, жара спадает: какой будет погода в Украине завтра

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
19 июля, 17:00
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Столбики термометра в некоторых регионах страны опустятся до +21 градуса. Но еще Украину будут заливать дожди с грозами.
Какой будет погода в Украине 20 июля
Какой будет погода в Украине 20 июля / Фото: скриншот

Украинцы вздохнут с облегчением, ведь жара в +36 плавно спадает, а остудить горячую землю решили грозы. Поэтому во вторник, 20 июля, выходя из дома – не забудьте зонтик. Кому будет легче дышаться под +21, а кого накроют дожди – далее материале.

Во вторник, по данным Укргидрометцентра, по всей Украине температура воздуха начнет спадать. Больше всех это ощутят западные регионы – Черновцы и Ивано-Франковск, где температура опуститься до + 21-23 градусов. А меньше всего температура воздуха измениться в Запорожье и Херсоне – там ожидаются +35.

Погода в Украине на вторник 20 июля
Погода в Украине на вторник 20 июля / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве тоже станет поприятнее – температура воздуха опуститься до 26-28 градусов. Но дождей не ожидается.

Чего не скажешь о западных и частично центральных регионах, а также о юге Украины, где прогнозируют не просто дожди, а грозы. Поэтому тем, кто планировал помыть машину или окна дома – совет остановиться, чтобы ваша работа не была напрасной.

В тренде

А вот, что точно будет не напрасно, так это заготовки на зиму. К примеру, есть быстрый способ заморозить малину на зиму в силиконовых формочках. У малины сейчас сезон А если вдруг вы еще не придумали, чем заняться этим летом, ищите лайфхаки в нашем календаре – ведь впереди еще половина лета.

Смотрите видео: мир страдает от экстремальных погодных явлений

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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