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Говорит по-человечески: собака с уникальной способностью стала звездой интернета (видео)

Сегодня, 12:42

Собака пытается пародировать произношение и интонацию хозяйки. Питомец любит повторять на английском "я люблю тебя", "привет", "как дела" и подобные короткие фразы

Пес жительницы Канады научился говорить по-человечески: собака породы хаски по кличке Майя повторяет целые фразы на английском языке. Соответствующее видео появилось в социальной сети TikTok и набирает миллионы просмотров.

Собака пытается пародировать произношение и интонацию, утверждает хозяйка питомца. Так, Майя любит повторять на английском "я люблю тебя", "привет", "как дела" и подобные короткие фразы. На самых популярных роликах Майя произносит: "Здравствуйте" (Hello), "О нет" (Oh no), "Я тебя люблю" (I love you), а также "Как дела?" (How are you?), "Елы-палы" (Holy-moly) и "О да" (Oh yeah).

@maya.husky

What can Maya say? Pt. 1

original sound – Maya the Husky

Кроме этой интересной истории, нам еще есть чем вас удивить: ранее "Сегодня" подготовили креативный календарь подарков на апрель.

Услышанное и увиденное на ролике потрясло пользователей Сети. Они восторгаются необычным талантом пса и его способностью разговаривать.

"Просто невероятно", "Очень умная собака", "Потрясающе. Как это вообще возможно?", "Ничего подобного не видел", "Шок. Эту собаку нужно отправить на исследования", – пишут в комментариях юзеры.

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Напомним, в китайском городе Сюйчжоу две собаки породы хаски и золотистый ретривер "обменялись" своим потомством. Но, как выяснилось позже, это произошло не случайно. Кроме этого, 22-летняя Тереза Молл Аргуимбау из испанской Менорки показала в Instagram забавные фотографии своего шестимесячного щенка породы шарпей по кличке Харви.

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видео собака пес
Источник: Сегодня
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