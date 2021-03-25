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Голодные ученые пожарили сосиски на извергающимся вулкане: курьезное видео

Сегодня, 10:37

Исследователи приготовили хот-доги на еще не остывшей лаве

Недалеко от столицы Исландии Рейкьявика произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль. Группа ученых сразу же направилась туда, чтобы провести все необходимые измерения и взять пробы. В какой-то момент эксперты настолько устали и проголодались, что решили устроить себе пикник. Долго не думая, они пожарили сосиски для хот-догов на еще не остывшей лаве.

"Это просто захватывает дух", – поделился впечатлениями инженер Ульвар Кари Йоханнссон, рассматривая панораму окрестностей, освещенной оранжевым светом на фоне сине-черной скалы. "Хотя здесь пахнет довольно плохо", – добавил он.

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Однако спасатели предупреждают, что вулканы – не самое лучшее место для отдыха.

"Извержение вулкана – чрезвычайно опасное явление для человека. Когда горячая магма вступает в контакт со снегом и льдом, может произойти взрыв. Будьте осторожны!" – цитирует слова их слова издание Food and Wine.

К слову, это первое извержение вулкана в регионе почти за 800 лет.

Также напомним, на Сицилии началось извержение легендарного вулкана Этна.

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