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Голая девушка проехалась на велосипеде по Лондону. Она сделала это не ради развлечения (фото)

Сегодня, 10:18

Керри Барнс шокирована статистикой по росту числа психических заболеваний

Обнаженная британка Керри Барнс проехала на велосипеде по Лондону 16 километров. Девушка сделала это ради сбора денег для фонда по предотвращению самоубийств. Она увидела шокирующую статистику по росту числа психических заболеваний и решила бороться с этим.

"Черт побери, было холодно!" – описала Барнс свои впечатления от акции. К слову, перед выходом на улицу девушка несколько раз приняла холодный душ, чтобы подготовиться к низким температурам, но это не слишком ей помогло.

Фото: Facebook | Kerri Barnes

По словам активистки, ей ненадолго составили компанию роллеры, а проезжавшие мимо водители опускали стекла и кричали ей вслед подбадривающие слова.

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Фото: Facebook | Kerri Barnes

Друзья и семья Барнс поначалу сочли план безумным, но все же поддержали идею.

Британка собрала уже семь тысяч фунтов, но надеется, что удастся увеличить эту сумму. Все деньги будут переданы в фонд MIND, занимающийся проблемами психического здоровья и предотвращением суицидов, пишет издание Dantri.

Фото: Facebook | Kerri Barnes

Керри отметила, что проблема самоубийств для нее очень важна, ведь она тяжело перенесла смерть двоюродной сестры, покончившей с собой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как две тысячи обнаженных женщин окунулись в океан ради борьбы с раком.

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Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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