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Гимнаст из Северной Кореи чудом убежал из страны. Он перепрыгнул через трехметровый забор на границе

Сегодня, 14:14

Спустя 14 часов военные его арестовали

Житель Северной Кореи, который находился под следствием в Сеуле, пересек границу с Южной Кореей, перепрыгнув на железном шесте через трехметровый забор. Об этом сообщает издание The Korea Harold.

Сначала мужчина попал на демилитаризованную зону, а затем прошел пешком вдоль аванпостов в уезде Косон. Спустя 14 часов южнокорейские военные его арестовали. Он был одет в гражданскую одежду и заявил, что ищет убежища.

Арестованный кореец рассказал следователям, что смог пересечь границу, поскольку раньше был гимнастом (к тому же, у него средний рост и небольшой вес). Чтобы это подтвердить, власти заставили его дважды перепрыгнуть через забор с использованием железного шеста.

Интересно, что пограничники не обнаружили каких-либо попыток нарушить целостность забора, но они заметили, что колючая проволока была "прижата" сверху. Сейчас они выясняют, почему сенсорные датчики не сработали.

Напомним, не менее 105 заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба.

Смотрите видео: мужчина сбежал из тюрьмы благодаря простыне

Кроме этого, журналисты рассказали о причинах, которые "запускают" бунты в украинских колониях.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: koreaherald.com
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