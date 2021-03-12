Где любят худышек, а где – пышек. Идеал женской красоты в разных странах мира (фото)

Почти в каждой стране мира существуют свои негласные стандарты внешности

Говорят, что красота в глазах смотрящего. Однако почти в каждой стране мира существуют свои негласные стандарты красоты. И то, что считается идеалом на Филиппинах, может вызывать удивление в Египте и наоборот.

Чтобы продемонстрировать самые характерные отличия во внешности людей, эксперты сервиса Superdrug Online Doctor провели специальный эксперимент: они показали, как одна и та же девушка должна измениться, чтобы соответствовать локальному идеалу.

В некоторых случаях результаты трансформации просто поражают. Например, в Северной и Южной Америке людям нравится фигура в виде песочных часов, а в Азии предпочитают очень стройное и даже миниатюрное телосложение.

Кстати, эксперты Superdrug Online Doctor заявили, что они планируют расширить исследование и в будущем включить в него мужчин.

1. Аргентина

Фото: Superdrug Online Doctor

2. Румыния

Фото: Superdrug Online Doctor

3. Венесуэла

Фото: Superdrug Online Doctor

4. Украина

Фото: Superdrug Online Doctor

5. Нидерланды

Фото: Superdrug Online Doctor

6. Филиппины

Фото: Superdrug Online Doctor

7. Италия

Фото: Superdrug Online Doctor

8. Мексика

Фото: Superdrug Online Doctor

9. Египет

Фото: Superdrug Online Doctor

10. Великобритания

Фото: Superdrug Online Doctor

11. Колумбия

Фото: Superdrug Online Doctor

12. США

Фото: Superdrug Online Doctor

Напомним, как выглядели римские императоры. Полюбуйтесь воссозданными цветными портретами исторических личностей. Кроме этого, мы показывали, как внешность красоток в соцсетях отличается от реальности: фото с обработкой и без.

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