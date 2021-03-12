Где любят худышек, а где – пышек. Идеал женской красоты в разных странах мира (фото)
Почти в каждой стране мира существуют свои негласные стандарты внешности
Говорят, что красота в глазах смотрящего. Однако почти в каждой стране мира существуют свои негласные стандарты красоты. И то, что считается идеалом на Филиппинах, может вызывать удивление в Египте и наоборот.
Чтобы продемонстрировать самые характерные отличия во внешности людей, эксперты сервиса Superdrug Online Doctor провели специальный эксперимент: они показали, как одна и та же девушка должна измениться, чтобы соответствовать локальному идеалу.
В некоторых случаях результаты трансформации просто поражают. Например, в Северной и Южной Америке людям нравится фигура в виде песочных часов, а в Азии предпочитают очень стройное и даже миниатюрное телосложение.
Кстати, эксперты Superdrug Online Doctor заявили, что они планируют расширить исследование и в будущем включить в него мужчин.
1. Аргентина
2. Румыния
3. Венесуэла
4. Украина
5. Нидерланды
6. Филиппины
7. Италия
8. Мексика
9. Египет
10. Великобритания
11. Колумбия
12. США
Напомним, как выглядели римские императоры. Полюбуйтесь воссозданными цветными портретами исторических личностей. Кроме этого, мы показывали, как внешность красоток в соцсетях отличается от реальности: фото с обработкой и без.
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