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Фотограф-любитель нашел фантастическое озеро в Австралии: яркие снимки

Сегодня, 12:27

Он сделал потрясающие кадры с высоты более 100 метров

Фотограф-любитель Дерри Морони из австралийского городка Брумс-Хед обнаружил на озере Какора в Национальном парке Юрайджир фантастические узоры, похожие на "древо жизни". Красочные картины нарисовала сама природа!

Фото: Derry Moroney Photography | Facebook

Оказывается, в этом нет ничего сверхъестественного. По словам специалистов, после паводка вода возвращается с берега в Какору и приносит с собой масло чайного дерева. Оно заполняет расщелины на дне озера и в результате появляются необычные рисунки.

Сюжет Анны Бечке
Видео: Сегодня

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Используя свой дрон, Дерри Морони сделал потрясающие снимки озера с высоты более 100 метров. Затем фотограф поделился своими работами в интернете. Эти уникальные кадры вызвали восхищение у пользователей сети по всему миру и принесли известность маленькому австралийскому городку.

Фото: Derry Moroney Photography | Facebook

К слову, сам Морони живет на среднем побережье Нового Южного Уэльса. Последние три года он фотографирует пейзажи, животных и насекомых.

Напомним, ранее мы рассказывали об озере Вестгейт в Мельбурне (Австралия), которое окрасилось в яркий розовый цвет. Эксперты утверждают, что это результат высокой концетрации соли.

Кроме этого, украинские ученые Тарас Белый и Денис Пишняк обнаружили недалеко от станции "Академик Вернадский" в Антарктиде неизведанное до сих пор озеро.

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фото Австралия озеро невероятное
Источники: Сегодня , Derry Moroney Photography
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