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Фото с самой длинной выдержкой в истории человечества сделала студентка из Британии

Сегодня, 19:32

На снимке изображено путь Солнца, которое оно прошло с восхода до заката за 8 лет

Уникальную фотографию небосвода сделала британская студентка. Это снимок с самой длинной выдержкой в истории человечества. Как ей это удалось сделать и что там изображено – далее в материале.

Видео: Сегодня

На уникальном снимке изображено путь Солнца, которое оно прошло с восхода до заката за 8 лет. А сделать исключительное фото девушке удалось совершенно случайно.

Студентка Университета Хартфордшира в Британии Реджина Валкенболг поместила самодельный фотоаппарат в банку из-под пива, выстланную фотобумагой, на телескоп обсерватории.

Снимок с самой длинной выдержкой в истории человечества
Снимок с самой длинной выдержкой в истории человечества
Фото: www.herts.ac.uk

А потом просто забыла о своем самодельном фотоаппарате. Нашли снимок-рекордсмен только теперь.

Тем временем японец создал второе лицо на 3D-принтере стоимостью 26000 гривен.

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Источники: Сегодня , www.herts.ac.uk
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