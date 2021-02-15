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Фото с орбиты: космонавт показал самое романтическое место на Земле

Сегодня, 09:31

Это атолл Тупаи, имеющий форму сердца

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков в честь Дня Святого Валентина сфотографировал с орбиты самое романтическое место в мире – атолл Тупаи, имеющий форму сердца. Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Перед вами Тупаи. Пожалуй, одно из самых романтичных мест мира! Это атолл с пляжами из белоснежного песка, лагунами бирюзовой воды и кокосовыми пальмами в составе Подветренных островов, расположенных в 19 километрах к северу от острова Бора-Бора", – написал под кадром в Instagram космонавт.

Фото: Instagram | Sergey Kud-Sverchkov

Сергей также похвастался снимком африканского озера Чад. "Вот такой необычный "рисунок" в форме сердца, который приготовила природа Земли, попался в объектив фотоаппарата", – прокомментировал он.

Фото: Instagram | Sergey Kud-Sverchkov

Напомним, ранее астрономы обнаружили на южном полюсе Марса "рождественского ангела с сердцем". Интересное изображение образовалось на поверхности красной планеты из-за таяния льда.

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Кроме этого, NASA показала впечатляющий снимок кусочка Земли из космоса.

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Источники: Сегодня , instagram.com/kudsverchkov
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