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Фото дня. Золотая рыбка впечатляющих размеров всплыла в США

Сегодня, 15:56

После осмотра ее отпустили в воду

Работники службы парков и зон отдыха, проверявшие качество воды в озере Ок-Гров-Лейк (штат Южная Каролина, США), выловили огромную золотую рыбку длиной 38 сантиметров и весом четыре килограмма. После осмотра и измерения ее отпустили в воду. Об этом пишет развлекательный портал Unilad.

"Кто-нибудь пропустил свою золотую рыбку? Эта рыбка была найдена в озере Ок-Гров-Лейк во время недавних измерений", – написали в Facebook сотрудники агентства Greenways, Natural and Historic Resources for Greenville County Parks.

Фото: facebook.com/greenvillerec

По словам экспертов, золотые рыбки обычно не встречаются в водоемах Южной Каролины, поэтому специалисты полагают, что кто-то выпустил ее в озеро. Когда именно это произошло, остается неизвестным. Однако десять лет назад (при прошлой проверке воды в озере Ок-Гров-Лейк) ее не видели.

К слову, золотые рыбки вырастают до 15 сантиметров в длину и весят до 350 граммов. В то же время известны особи длиной до 48 сантиметров.

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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о рыбаке по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл, который выловил в крупнейшей притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.

Смотрите видео: лисы воруют богатый улов рыбаков

Кроме этого, мы писали, как профессиональный рыбак Джефф Колодзинский из американского штата Иллинойс поймал 2645 рыб за 24 часа.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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