Финскую сауну внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Сами финны говорят, что так очищают тело и душу

Финская сауна как культурное достояние! Теперь она находится в перечне нематериального наследия ЮНЕСКО. Как финская сауна попала в этот список и чем она так хороша – далее в материале.

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Традиционных парилок на каждого финна в стране до двух штук. Для них это очень важный ритуал и ходят они туда каждый день. Сами финны говорят, что так очищают и тело, и душу. А еще воспитывают таким образом взаимное уважение, ведь голышом все равны.

Сеансы в сауне значительно повышают иммунитет Фото: Depositphotos

Зимой после парилки финны часто погружаются в ледяную прорубь. В Финляндии даже соревнования проводили, кто в сауне выносливее. Продолжались такие чемпионаты 11 лет подряд. Пока один из участников не умер.

Напомним, кускус внесли в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Заявку на внесение блюда совместно подали Алжир, Мавритания, Марокко и Тунис весной 2019 года.

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