Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фантастика! Посреди леса появился очаровательный смайлик гигантских размеров

Сегодня, 13:05

На покрытом деревьями склоне в американском штате Орегон появляется желтый смайлик – его диаметр составляет примерно 100 метров

В американском штате Орегон креативные лесники с помощью деревьев разных типов создали очаровательный смайлик-великан.

Сначала специалисты определили границы круга с помощью веревки, а затем на месте глаз и рта посадили вечнозеленую дугласовую пихту, а остальную часть заполнили лиственницей, полностью желтеющей осенью.

Диаметр огромной улыбки составляет примерно 100 метров.

Кстати, есть еще одна причина улыбнуться: ранее мы подготовила увлекательный календарь подарков на апрель.

Сюжет Анны Басовой
Видео: Сегодня

История орегонского смайлика берет свое начало с 2011 года. Компания Hampton Lumber, которой принадлежит эта территория, во время проведения работ по восстановлению лесов решила немного повеселиться.

"Идея смайлика появилась у Дэвида Хэмптона (владелец компании Hampton Lumber) и нашего бывшего менеджера по лесным хозяйствам Денниса Крила. Когда мы собирали урожай, мы знали, что эта область хорошо заметна для людей, которые едут по шоссе. Поэтому Дэвид и Дэнис решили немного повеселиться", – рассказывает представительница Hampton Lumber.

Напомним, психологи советуют использовать "тонны" смайликов на карантине. Кроме этого, Apple изменили эмодзи в маске – теперь он улыбается.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Facebook добавил новые смайлики с "обнимашками" и оскорбил пользователей Apple изменили эмодзи в маске - теперь он улыбается
США лес улыбка эмодзи смайлики
Источники: Сегодня , instagram.com/euronewsliving
Реклама

Новости партнеров

Вот как домашние животные видят мир: фото
Вот как домашние животные видят мир: фото
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ

Популярные статьи

Сегодня, 10:29Вкусно

Меню на Пасху: 5 рецептов блюд для праздничного стола

Сегодня, 05:56Психо

Гороскоп на сегодня 14 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не отказывай себе ни в чем!

Вчера, 17:54Вкусно

Что готовят на Пасху: 6 традиционных блюд

Вчера, 14:47Фаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Вчера, 13:45Звездно

Андрей Данилко и Инна Белоконь поцеловались прямо на сцене Маски

Вчера, 12:11Вкусно

Что приготовить из творога: 10 вкусных вариантов

Вчера, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

Вчера, 00:31Фаново

"Вова, соси": Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету (видео)

12 апреляЗвездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

12 апреляЗвездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

12 апреляЗвездно

Никитин о здоровье Данилко: Все серьезнее, чем кажется, там трудится большая группа врачей

12 апреляЗвездно

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

12 апреляФаново

Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

12 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

11 апреляВкусно

Вкус, цвет, цена. Все, что вы хотели знать про "Гордона в шоколаде"

11 апреляЗвездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

Новости партнеров

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
В Россию приехал хитовый смартфон Poco X3 Pro
В Россию приехал хитовый смартфон Poco X3 Pro
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять