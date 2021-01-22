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Европейский формат отдыха Apres Ski от Atlas Weekend

Сегодня, 11:00

Команда проекта добавила драйва зимнему отдыху в Буковеле

Где в Украине отдохнуть? Сколько раз ты задавал себе этот вопрос за последний год? Как оказалось, туристические возможности нашей страны просто потрясающие. Отличные пляжи Черного и Азовского морей, горячие источники Закарпатья, минеральные воды Трускавца и Миргорода.

А зимой вне всякой конкуренции горнолыжные курорты Карпат. Сани, лыжи, сноуборд… Развлечения, на любой возраст и вкус. И, самое главное, во время локдауна украинские курорты не закрыли. Отели и гостевые дома принимают туристов, работают подъемники. Разве не круто?

Новинка Карпат – Apres Ski

Буковель с самого начала эпидемии Covid-19 придерживался всех карантинных норм и требований. Естественно, что курорту государство в первую очередь дало добро на работу во время локдауна. А тысячи отдыхающих сделали Буковель еще более узнаваемым в нашей стране. Это теперь статусно, модно, молодежно, драйвово. И по-европейски.

Драйва добавила команда проекта Atlas Weekend, которая открыла зимнюю локацию в Буковеле. До конца лыжного сезона самые крутые тусовщики теперь собираются возле седьмого спуска с 10:00 до 20:00.

И даже если вы тяжелы на подъем, побывайте здесь обязательно. Это место уникально! Вы увидите новый формат отдыха – Apres Ski. Он широко распространен на курортах в Альпах, но для Карпат – диковинка.

"Одна из миссий Atlas Weekend – знакомить широкую украинскую аудиторию с европейскими форматами отдыха. Суть Apres Ski – после катания можно сразу в лыжных ботинках и горнолыжном костюме зайти на локацию и чувствовать себя комфортно, отдыхать, есть, веселиться. Такое сделать невозможно в других заведениях. Вам просто-напросто будет жарко в лыжном костюме сидеть в ресторане или тем более зажигать на вечеринке. Формат Apres Ski удобен тем, что после катания на лыжах не надо ехать в гостиницу (часто десятки километров в соседние села или города), переодеваться, принимать душ и думать о своем досуге. У нас можно тусоваться сразу после "покатушек", – рассказывает Дмитрий Сидоренко, основатель и генеральный директор фестиваля Atlas Weekend.

Кстати, это не замена летнему фестивалю. Atlas Weekend, каким мы его привыкли знать, все также ежегодно будет проходить каждую вторую неделю июля в Киеве на ВДНГ. Atlas Weekend Bar & Apres Ski – это отдельная локация, которая будет сезонно работать в Карпатах.

Вход свободный

Что собой представляет Apres Ski в Буковеле? Это зона в 1500 квадратных метров под открытым небом. Одновременно может принять до тысячи человек. Вечеринки каждый день. Вход бесплатный!

Здесь вы:

  • разгоните кровь согревающими напитками или коктейлями;
  • перекусите отменной уличной едой;
  • зажигательно потанцуете в DJ-зоне с клубной музыкой от лучших диджеев – резидентов Atlas Weekend;
  • отдохнете и согреетесь на шезлонгах или пуфах у костра;
  • с премиум-картой Mastercard отдохнете у камина в vip-зоне.

Есть тут и своя фишка – танцы на столах! Зона для приема пищи вечером превращается в танцпол. Это достаточно ярко, весело, прикольно.

На период локдауна компания придерживается всех карантинных ограничений. Поэтому танцев и вечеринок не будет, но вас согреют и накормят. В зоне фуд-кортов продадут на вынос горячие напитки и закуски.

Как стать королем

И это еще не все. Активности продолжаются! Об этом позаботился официальный партнер проекта – Parimatch. Компания поддержала новый формат отдыха от Atlas Weekend.

Любители горных лыж и сноубордов – не проезжайте мимо конкурса "Король горы". Здесь море адреналина и эмоций. А стать королем на вечер по силам каждому.

Советуем охотиться на "заек". Промокоманда в костюмах "заек" подарит вам мерч за прогноз, а в скором времени можно будет получить и скидку на глинтвейн или пунш.

В зоне Parimatch – два настольных футбола никогда не простаивают. Пользуется успехом и большая дженга. Удачу испытать можно не только на горных склонах. Играйте в "Бинго"! Правила просты, главное – быть внимательным.

Кстати, о вечеринках. Первое спецсобытие Parimatch совместно с командой SVET пройдет уже 29 января. С 12:00 вас ждет грандиозное техно-пати. За атмосферу отвечают: Xenia, Cherry, R.A.N, Jam Rumi, Varya. Будет горячо и драйвово.

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Буковель курорты Atlas Weekend Parimatch
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