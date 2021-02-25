Это стихотворение Леси Украинки или современная песня: поэтически-музыкальный тест
Читаем строки и определяем, что из этого писала Леся Украинка, а что поют в современных хитах
Segodnya.ua вітає всіх з ювілеєм Лесі Українки. 25 лютого відзначаємо 150-річчя з дня народження знаменитої поетеси.
Це хороший привід переконатися, що вірші Лесі залишаються сучасними і актуальними навіть в наш час. Повірте, не так просто відрізнити їх від популярних зараз музичних хітів. Спробуйте це зробити в нашому тесті.
Ну, начнем. Эти строки – стихотворение Леси Украинки или современная украинская песня? "Гетьте, думи, ви хмари осінні! Тож тепера весна золота! Чи то так у жалю, в голосінні, Проминуть молодії літа?"
"Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти, Так міцно, щільно, і закрить од світа, Я не боюсь тобі життя одняти, Ти будеш мов руїна, листом вкрита".
"Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихаєм ніжність із повітря, Як діти, граємо в любов".
"Все, все покинуть, до тебе полинуть, Мій ти єдиний, мій зламаний квіте! Все, все покинуть, з тобою загинуть, То було б щастя, мій згублений світе!"
"Ох, розкрились троянди червоні, Наче рани палкі, восени, Так жалібно тремтять і палають – Прагнуть щастя чи смерті вони?"
"Біла троянда розквітла, Я простягнула руки до світла, І новий день увірвався у місто, вмитий дощем. Біла троянда, небо блакитне, Моє кохання знову розквітне…".
"А в нашого Шума зеленая шуба. Дівки гуляли, шубу порвали. Сію-вію, сію-вію конопелечки. Сію-вію, сію-вію зеленесеньки".
"Великеє місто. Будинки високі, Людей тих – без ліку! Веселую чутно музику. Розходяться людськії лави широкі, Скрізь видно ту юрбу велику".
"Я проти тебе стою та слів не згадую. Заради тебе я все залишу. Місто закохує нас і зраджує, Місто наповнилося Колишніми коханцями".
"Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука чи пісня й думка кволі?"
Фото: Getty Images, Unsplash, Pixabay, Pexels, l-ukrainka.name, Юрій Грязнов / facebook.com / boomboxfamily, Тетяна Бундз / facebook.com / khrystyna.soloviy, instagram.com/kamenskux, facebook.com/GoAbandoriginal, facebook .com / THEHARDKISS.
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