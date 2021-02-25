Это стихотворение Леси Украинки или современная песня: поэтически-музыкальный тест

Читаем строки и определяем, что из этого писала Леся Украинка, а что поют в современных хитах

Segodnya.ua вітає всіх з ювілеєм Лесі Українки. 25 лютого відзначаємо 150-річчя з дня народження знаменитої поетеси.

Це хороший привід переконатися, що вірші Лесі залишаються сучасними і актуальними навіть в наш час. Повірте, не так просто відрізнити їх від популярних зараз музичних хітів. Спробуйте це зробити в нашому тесті.

Это стих Леси или современная песня? Уверены, вы справитесь. Внимательно прочитайте строки и определите, какие из них написала Леся Украинка, а какие поют современные украинские артисты. Впереди 10 вопросов, чтобы понять, насколько вы умелый лесевед. Начать тест 1/10 Ну, начнем. Эти строки – стихотворение Леси Украинки или современная украинская песня? "Гетьте, думи, ви хмари осінні! Тож тепера весна золота! Чи то так у жалю, в голосінні, Проминуть молодії літа?" Дальше 2/10 "Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти, Так міцно, щільно, і закрить од світа, Я не боюсь тобі життя одняти, Ти будеш мов руїна, листом вкрита". Дальше 3/10 "Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихаєм ніжність із повітря, Як діти, граємо в любов". Дальше 4/10 "Все, все покинуть, до тебе полинуть, Мій ти єдиний, мій зламаний квіте! Все, все покинуть, з тобою загинуть, То було б щастя, мій згублений світе!" Дальше 5/10 "Ох, розкрились троянди червоні, Наче рани палкі, восени, Так жалібно тремтять і палають – Прагнуть щастя чи смерті вони?" Дальше 6/10 "Біла троянда розквітла, Я простягнула руки до світла, І новий день увірвався у місто, вмитий дощем. Біла троянда, небо блакитне, Моє кохання знову розквітне…". Дальше 7/10 "А в нашого Шума зеленая шуба. Дівки гуляли, шубу порвали. Сію-вію, сію-вію конопелечки. Сію-вію, сію-вію зеленесеньки". Дальше 8/10 "Великеє місто. Будинки високі, Людей тих – без ліку! Веселую чутно музику. Розходяться людськії лави широкі, Скрізь видно ту юрбу велику". Дальше 9/10 "Я проти тебе стою та слів не згадую. Заради тебе я все залишу. Місто закохує нас і зраджує, Місто наповнилося Колишніми коханцями". Дальше 10/10 "Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука чи пісня й думка кволі?" Дальше

Фото: Getty Images, Unsplash, Pixabay, Pexels, l-ukrainka.name, Юрій Грязнов / facebook.com / boomboxfamily, Тетяна Бундз / facebook.com / khrystyna.soloviy, instagram.com/kamenskux, facebook.com/GoAbandoriginal, facebook .com / THEHARDKISS.

Все подробности в спецтеме Тесты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться